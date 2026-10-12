Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? — Шрайк

«Энергетическое перемирие» от Трампа мне, конечно, взорвало мозг. Взаимный отказ от ударов по НПЗ — это ж додуматься нужно! У России десятки НПЗ, это, блин, страна-бензоколонка. А у Украины работающих НПЗ примерно ноль… Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по дата-центрам «Яндекса»? Взаимный отказ от ударов по стратегическим бомбардировщикам? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? Каким бы дном не считали нынешнюю администрацию США, она показывает, что копать можно еще глубже.