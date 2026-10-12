Live
  • Пн 12.10.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? — Шрайк

Мир 10:21   12.10.2026
Роман Шрайк
блогер
Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? — Шрайк Скриншот

«Энергетическое перемирие» от Трампа мне, конечно, взорвало мозг. Взаимный отказ от ударов по НПЗ — это ж додуматься нужно! У России десятки НПЗ, это, блин, страна-бензоколонка. А у Украины работающих НПЗ примерно ноль… Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по дата-центрам «Яндекса»? Взаимный отказ от ударов по стратегическим бомбардировщикам? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? Каким бы дном не считали нынешнюю администрацию США, она показывает, что копать можно еще глубже.

Автор: Роман Шрайк, блогер

Популярно

Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
Неделя началась с ударов: РФ атаковала многоэтажки в Харькове, пострадавшие
12.10.2026, 10:30
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
Новости Харькова — главное 12 октября: обстрел Песочина, удар по городу
12.10.2026, 08:47
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
«Бандеролью» убила РФ подростка в Песочине – пострадавших больше 20 (видео)
12.10.2026, 07:19
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября 2026: какой праздник и день в истории
12.10.2026, 06:00
Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине
Пятеро погибших и 45 пострадавших – последствия ударов врага по Харьковщине
12.10.2026, 09:31
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
12.10.2026, 11:22

Новости по теме:

12.10.2026
«Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет» — комбат
11.10.2026
Зеленский заявил о готовности провести выборы, а Трамп – об энергоперемирии
11.10.2026
Трамп верит, что Путин хочет мира, а Зеленский против: что предложил президент
05.10.2026
«Долой царя»: в Москве люди выходили на митинг, полиция задержала участников
02.10.2026
Смертельный удар КАБами; мрачный прогноз NYT для Харькова – итоги 2 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какие еще будут идеи? Взаимный отказ от ударов по кремлям и мавзолеям? — Шрайк», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 10:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Энергетическое перемирие» от Трампа мне, конечно, взорвало мозг. Взаимный отказ от ударов по НПЗ — это ж додуматься нужно! У…".