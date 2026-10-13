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Прилеты без тревоги в Киеве и Харькове: Воздушные силы выясняют, что случилось

Происшествия 00:06   13.10.2026
Оксана Горун
Прилеты без тревоги в Киеве и Харькове: Воздушные силы выясняют, что случилось

Шесть баллистических ракет, летящих на Киев, 12 октября вечером обнаружили уже в воздухе — информации о пусках не было. В Харькове первая «Бандероль» ударила по городу также под звук запоздалой сирены.

Странный сбой в системе воздушных тревог прокомментировали в Воздушных силах ВСУ и Центре противодействия дезинформации при СНБО.

«В 22:10 враг нанес удар по столице предварительно шестью баллистическими ракетами (тип уточняется) по нескольким районам Киева. Баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно во время атаки на Киев. Информация о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются. Кроме того, противник атаковал Харьков девятью барражирующими боеприпасами S-8000 «Бандероль». Информация уточняется и будет обнародована в утренней сводке», — сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Этому предшествовали многочисленные предположения в соцсетях и Telegram-каналах о том, что отсутствие предупреждения об атаке на Киев связано с прекращением передачи Украине разведданных США.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал по этому поводу следующий комментарий: «В сети распространяются разные версии об обстоятельствах ракетного удара по Киеву. В частности, есть предположение о прекращении передачи Украине разведывательных данных. Пока официальная информация уточняется. Призываем не распространять непроверенные утверждения и дождаться официальных сообщений».

Напомним, в Харькове из-за массированного удара «Бандеролями» есть раненые, в Холодногорском районе «сложился» подъезд пятиэтажки, люди под завалами. В Шевченковском районе — масштабный пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 00:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть баллистических ракет, летящих на Киев, 12 октября вечером обнаружили уже в воздухе. В Харькове первая «Бандероль» ударила по городу также под звук запоздалой сирены".