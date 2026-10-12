Новые взрывы в Харькове: «Бандеролями» час бьют по городу (обновляется)

После 21:15 12 октября в Харькове гремят взрывы, их уже было не менее шести. Известно об ударах по Холодногорскому району, есть пострадавшие.

Дополнено в 22:23. «По предварительной информации, один из последних ударов пришелся по жилому дому – под завалами могут находиться люди. На месте пожар», — сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 22:17. Вторая серия взрывов началась в Харькове после 22 часов.

«За последние несколько минут враг дважды атаковал Харьков теми же «Бандеролями». По предварительной информации, эти два удара также пришлись по Холодногорскому району. Подробности выясняем», — написал Терехов после двух взрывов. Следом прогремел еще один, предварительно — также в Холодногорском районе.

Дополнено в 21:58. «В результате попадания «Бандероли» возник пожар, повреждено более шести частных домов, двое пострадавших с острой реакцией на стресс», — отметил мэр.

Дополнено в 21:49. Один из ударов пришелся по частному дому, сообщил Терехов.

Дополнено в 21:32. Мэр проинформировал о трех «прилетах» в Холодногорском районе. Били, вероятно, ракетами типа «Бандероль». Есть раненые.

21:22. Мониторинговые каналы также не успели предупредить жителей города заранее. Сообщения появились одновременно со взрывом.

Терехов написал, что «прилет» был в Холодногорском районе.

Информацию о его последствиях еще уточняют.

Следом, около 21:19, в городе прогремело еще раз.

«Еще одно попадание зафиксировано в Хоодногорском районе. Предварительно – в обоих случаях врагом была применена «Бандероль», — написал мэр.

Напомним, в Харькове была серия «прилетов» утром — беспилотники били по жилым домам на поселке Жуковского, пострадали 23 человека.