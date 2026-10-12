«Это просто небезопасно» — что происходит в высотках в Харькове после ударов

Две многоэтажки на поселке Жуковского в Харькове пострадали утром 12 октября от прямых ударов российских БпЛА «Герань-2». Часть этажей в них перекрыта, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Если прилегающие подъезды пригодны для проживания, то там, где непосредственно были попадания, этажи перекрыты, потому что пока не будут сделаны все исследования относительно несущих конструкций, то находиться непосредственно в эпицентре попадания людям нельзя. Это просто небезопасно», — пояснил Синегубов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что аварийно-поисковые работы на местах утренних «прилетов» уже завершили. Теперь в поврежденных домах будут проводить экспертные исследования, чтобы определить возможность их дальнейшей эксплуатации и составить планы по восстановлению.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Пострадавших в Киевском районе Харькова — 23. Двое из них — дети. Синегубов проинформировал, что ранения у людей легкие, в больницу никого везти не пришлось. Также, по информации начальника ХОВА, из стационаров уже выписали людей, которые пострадали накануне в Песочине — от удара российских КАБов. Люди продолжают лечиться амбулаторно.