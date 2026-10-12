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“Це просто небезпечно” – що відбувається у висотках у Харкові після прильотів

Записано 17:59   12.10.2026
Оксана Горун
“Це просто небезпечно” – що відбувається у висотках у Харкові після прильотів

Дві багатоповерхівки на селищі Жуковського в Харкові постраждали вранці 12 жовтня від прямих ударів російських БпЛА “Герань-2”. Частина поверхів у них перекрита, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Якщо прилеглі  під’їзди придатні для проживання, то там, де безпосередньо були влучання, наразі поверхи перекриті, тому що поки не будуть зроблені всі дослідження щодо несучих конструкцій, то перебувати безпосередньо в епіцентрі влучання людям не можна. Це просто небезпечно“, – пояснив Синєгубов у етері нацмарафону.

Він зазначив, що аварійно-пошукові роботи на місцях ранкових “прильотів” уже завершили. Тепер у пошкоджених будинках будуть проводити експертні дослідження, щоб визначити можливість їхньої подальшої експлуатації та скласти плани відновлення.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Постраждалих у Київському районі Харкова – 23. Двоє з них – діти. Синєгубов поінформував, що поранення в людей легкі, до лікарні нікого не довелося везти. Також, за інформацією начальника ХОВА, зі стаціонарів уже виписали людей, які постраждали напередодні в Пісочині – від удару російських КАБів. Люди продовжують лікуватися амбулаторно.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 17:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві багатоповерхівки на селищі Жуковського в Харкові постраждали вранці 12 жовтня від прямих ударів російських БпЛА “Герань-2”".