27 ноября российские военные атаковали Харьков и населённые пункты Харьковской области БпЛА и FPV-дронами, сообщила областная прокуратура.

Утром в Киевском районе Харькова FPV-дрон попал по открытому участку местности. Повреждено остекление окон продовольственного магазина.

Около 09:35 БпЛА (предварительно типа «Ланцет») попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома в этом же районе.

Около 16:30 в Киевском районе Харькова FPV-дрон попал в кровлю супермаркета.

FPV-дрон также ударил по территории автозаправочной станции в Киевском районе Харькова. Поврежден автомобиль. Ранен 53-летний мужчина. Удар произошел ориентировочно в 17:00.

Также ориентировочно в 11:25 в Лозовой в результате удара российского беспилотника (предварительно типа «Герань-4») поврежден частный дом. Пострадали два человека: 66-летняя женщина и 67-летний мужчина. У обоих острая реакция на стресс.

Вечером российские военные атаковали поселок Песочин Харьковского района беспилотником. Повреждены жилые дома. На данный момент известна информация о десяти пострадавших, среди них трое детей — девушки в возрасте 3, 9 и 16 лет. Информация уточняется.

Напомним, жителей Харьковщины предупреждают о взрывоопасных предметах, которые могут быть замаскированы под обычные ветки деревьев. Недавно подобное устройство было обнаружено в Малоданиловской громаде.