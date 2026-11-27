14 ударов: в ХОВА показали последствия атаки по селу на Харьковщине
Враг артиллерией нанес 14 ударов по селу Одноробовка Золочевской общины, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате атаки повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, учебное заведение, детская площадка.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Напомним, около 17:30 27 ноября РФ атаковала частный дом в Песочине. На месте попадания возник пожар. По данным полиции, в результате вражеского обстрела в поселке Песочин пострадали девять местных жителей, среди которых трое девушек в возрасте 3, 9 и 16 лет.