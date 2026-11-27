Враг артиллерией нанес 14 ударов по селу Одноробовка Золочевской общины, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате атаки повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, учебное заведение, детская площадка.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, около 17:30 27 ноября РФ атаковала частный дом в Песочине. На месте попадания возник пожар. По данным полиции, в результате вражеского обстрела в поселке Песочин пострадали девять местных жителей, среди которых трое девушек в возрасте 3, 9 и 16 лет.