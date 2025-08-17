Двое пострадавших – россияне били из артиллерии и авиации по Харьковщине
17 августа около 8:00 россияне из артиллерии ударили по Купянску, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Взрывное ранение получил 43-летний мужчина.
16 августа около 18:00 россияне сбросили КАБ на село Новая Казачья Харьковского района. В результате атаки россиян 70-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.
Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Дата публикации материала: 17 августа 2025 в 11:33
