Корреспондент BILD Бьёрн Штрицель провёл несколько дней на позициях артиллеристов ВСУ на передовой в Харьковской области, близ границы с РФ.

ВСУ уничтожают военные цели в Белгородской области немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000. Их дальнобойность — до 30 км, в экипаже пять человек. Они базируются в замаскированных лесистых местах под покровом деревьев. Как только появляется приказ на новый удар, САУ выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а затем покидает точку стрельбы, чтобы её не уничтожили в ответ. Украинские разведдроны фиксируют, что огонь PzH 2000 крайне эффективен: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения россиян в Белгородской области.

По данным BILD, ещё с 2022 года некоторые западные системы вооружения применялись против целей в России. Но массово их начали использовать лишь с конца мая, когда Запад разрешил это на фоне наступления РФ в Харьковской области.

Артиллерист ВСУ рассказал BILD, что российская артиллерия «мало нас беспокоит», намного опаснее дроны-камикадзе, например, «Ланцет».

Военный также отметил, что внутри PzH 2000 очень жарко, так как нет кондиционера. Это изматывает людей и приводит к отключению некоторых систем. По данным BILD, в новейших моделях PzH 2000 кондиционер предусмотрен.