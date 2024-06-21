Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

ВСУ с севера Харьковщины уничтожают цели РФ немецкой артиллерией— BILD (видео)

Происшествия 13:40   21.06.2024
Оксана Якушко
ВСУ с севера Харьковщины уничтожают цели РФ немецкой артиллерией— BILD (видео) Фото: BILD

Корреспондент BILD Бьёрн Штрицель провёл несколько дней на позициях артиллеристов ВСУ на передовой в Харьковской области, близ границы с РФ.

ВСУ уничтожают военные цели в Белгородской области немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000. Их дальнобойность — до 30 км, в экипаже пять человек. Они базируются в замаскированных лесистых местах под покровом деревьев. Как только появляется приказ на новый удар, САУ выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а затем покидает точку стрельбы, чтобы её не уничтожили в ответ. Украинские разведдроны фиксируют, что огонь PzH 2000 крайне эффективен: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения россиян в Белгородской области.

По данным BILD, ещё с 2022 года некоторые западные системы вооружения применялись против целей в России. Но массово их начали использовать лишь с конца мая, когда Запад разрешил это на фоне наступления РФ в Харьковской области.

Артиллерист ВСУ рассказал BILD, что российская артиллерия «мало нас беспокоит», намного опаснее дроны-камикадзе, например, «Ланцет».

Военный также отметил, что внутри PzH 2000 очень жарко, так как нет кондиционера. Это изматывает людей и приводит к отключению некоторых систем. По данным BILD, в новейших моделях PzH 2000 кондиционер предусмотрен.

Читайте также: Дроны и высокие технологии. Как война в Украине изменила мировой рынок оружия

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Население Харьковщины будут снабжать газом в баллонах
Население Харьковщины будут снабжать газом в баллонах
21.06.2024, 10:27
Главные новости Харькова 21 июня: подрыв на мине, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 21 июня: подрыв на мине, последствия обстрелов
21.06.2024, 14:00
Территорию заказника на Харьковщине громада отдала в частную собственность
Территорию заказника на Харьковщине громада отдала в частную собственность
20.06.2024, 10:13
ВСУ с севера Харьковщины уничтожают цели РФ немецкой артиллерией— BILD (видео)
ВСУ с севера Харьковщины уничтожают цели РФ немецкой артиллерией— BILD (видео)
21.06.2024, 13:40
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго»
График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго»
21.06.2024, 14:33

Новости по теме:

13:14
47-летний мужчина получил ранение из-за артобстрела Купянщины (фото)
07:19
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
17:41
Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
19:41
На Купянском направлении россияне 4 раза атаковали Табаевку – Генштаб ВСУ
17:41
Зеленский: готова ли Украина терять территории под Купянском в ожидании оружия

Вы читали новость: «ВСУ с севера Харьковщины уничтожают цели РФ немецкой артиллерией— BILD (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корреспондент BILD Бьёрн Штрицель провёл несколько дней на позициях артиллеристов ВСУ на передовой в Харьковской области, близ границы с РФ.".