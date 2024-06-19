Дроны и высокие технологии. Как война в Украине изменила мировой рынок оружия
Eurosatory, международная выставка оборонной промышленности и современного оружия, открылась в понедельник под Парижем. На ней более 2 тысяч экспонатов из 62 стран, размещенных в более чем 40 национальных павильонах. В выставочном центре «Пари-Норд Вильпент» ожидают 250 официальных делегаций из 96 стран. На выставке нет делегации из Израиля и представителей России и Белоруссии, сообщает RFI.
За два года война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трём направлениям, отметил BILD.
Война дронов усилила потребность в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжёлых ракетных комплексов. Одновременно вновь нужны тяжёлые танки и бронетехника, защищённые от дронов.
Гражданские компании переходят на производство оружия. Судостроители стали делать морские беспилотники, логистические фирмы — развивать цепочки доставки боеприпасов, IT-разработчики — внедрять ИИ в дроны.
На рынок вышли компании из стран третьего мира, которые поставляют дешёвое оружие по низкой цене. В такой войне, как украинская, важнее количество, чем качество. На Eurosatory представили турецкий беспилотный танк Otokar, албанскую БМП, образцы из ОАЭ и Индонезии.
Среди национальных павильонов есть и украинский, и в нем пять стендов. Некоторые изготовители представлены впервые. Привезли они во Францию БПЛА, тепловизионные системы, разработки для вентиляции, кондиционирования и отопления, которые используют ВСУ.
«Привлек внимание посетителей беспилотный надводный аппарат Magura V5. Беспилотник-камикадзе доказал свою эффективность в боях против россиян за последний год. Именно этот беспилотный катер использует разведка Минобороны Украины для боевых атак на Черноморский флот РФ», — пишет Defence Expresse.
По словам Шарля Бодуэна, главного организатора Eurosatory и генерал-майора в отставке, в этом году выставка отражает опыт, который удалось получить более чем за 2 года полномасштабной войны в Украине. В интервью Defense News Бодуэн советует посетителям обращать внимание на разработки беспилотников, мобильную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, систему разминирования, радиоэлектронную борьбу и бронетехнику.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: беспилотник, БПЛА, война, выставка, дрон, оружие, париж, современное вооружение, Украина, Франция;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 14:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Eurosatory, международная выставка оборонной промышленности и современного оружия, открылась в понедельник под Парижем. На ней более 2 тысяч экспонатов из 62 стран, размещенных в более чем 40 национальных павильонах. В выставочном центре «Пари-Норд Вильпент» ожидают 250 официальных делегаций из 96 стран. На выставке нет делегации из Израиля и представителей России и Белоруссии, сообщает RFI.".