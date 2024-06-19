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Дрони та високі технології. Як війна в Україні змінила світовий ринок зброї

Світ 14:32   19.06.2024
Оксана Якушко
Дрони та високі технології. Як війна в Україні змінила світовий ринок зброї

Eurosatory, міжнародна виставка оборонної промисловості та сучасної зброї, відкрилася у понеділок під Парижем. На ній понад 2 тисячі експонатів із 62 країн, розміщених у більш ніж 40 національних павільйонах. У виставковому центрі «Парі-Норд Вільпент» очікують 250 офіційних делегацій із 96 країн. На виставці немає делегації з Ізраїлю та представників Росії та Білорусії, повідомляє RFI.

За два роки війна в Україні революційним чином змінила ринок зброї за трьома напрямками, зазначив BILD.

Війна дронів посилила потребу у високотехнологічних та швидкострільних системах ППО. Відбувається відродження важких ракетних комплексів. Одночасно знову потрібні важкі танки та бронетехніка, захищені від дронів.

Громадянські компанії переходять виробництва зброї. Суднобудівники стали робити морські безпілотники, логістичні фірми – розвивати ланцюжки постачання боєприпасів, IT-розробники – впроваджувати ШІ у дрони.

На ринок вийшли компанії із країн третього світу, які постачають дешеву зброю за низькою ціною. У такій війні, як українська, важливіша кількість, ніж якість. На Eurosatory представили турецький безпілотний танк Otokar, албанську БМП, зразки з ОАЕ та Індонезії.

Серед національних павільйонів є й український, і в ньому п’ять стендів. Деякі виробники представлені вперше. Привезли вони до Франції БПЛА, тепловізійні системи, розробки для вентиляції, кондиціювання та опалення, які використовують ЗСУ.

Привернув увагу відвідувачів безпілотний надводний апарат Magura V5. Безпілотник-камікадзе довів свою ефективність у боях проти росіян за останній рік. Саме цей безпілотний катер використовує розвідку Міноборони України для бойових атак на Чорноморський флот РФ», – пише Defence Expresse.

За словами Шарля Бодуена, головного організатора Eurosatory та генерал-майора у відставці, цього року виставка відображає досвід, який вдалося здобути більш ніж за 2 роки повномасштабної війни в Україні. В інтерв’ю Defense News Бодуен радить відвідувачам звертати увагу на розробки безпілотників, мобільну протиповітряну оборону, далекобійну артилерію, систему розмінування, радіоелектронну боротьбу та бронетехніку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 14:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Eurosatory, міжнародна виставка оборонної промисловості та сучасної зброї, відкрилася у понеділок під Парижем. На ній понад 2 тисячі експонатів із 62 країн, розміщених у більш ніж 40 національних павільйонах. У виставковому центрі «Парі-Норд Вільпент» очікують 250 офіційних делегацій із 96 країн. На виставці немає делегації з Ізраїлю та представників Росії та Білорусії, повідомляє RFI.".