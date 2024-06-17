Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо програє – РНБО

Президент Путін може наказати про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія буде розгромлена в Україні, повідомив в інтерв’ю The Times секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Коментарі Олександра Литвиненка прозвучали після того, як лідери «Великої сімки» попередили на саміті в Італії, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї зустрінеться «серйозними наслідками».

Російські офіційні особи часто погрожували запустити ядерну зброю в Україні чи західних країнах з моменту вторгнення Путіна у 2022 році. Однак частота загроз притупила їхню дію, і деякі офіційні особи на Заході заявили, що Путін блефує, намагаючись залякати союзників Києва. Китай також заявив, що будь-яка ядерна ескалація конфлікту є неприйнятною.

Однак на запитання, чи є якісь обставини, за яких Путін міг би вдатися до використання тактичної ядерної зброї, Литвиненко відповів: «Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки». Така поразка, за його словами, може спровокувати розвал російських ліній фронту, дезертирство армії та протести у Москві.

Литвиненко заявив, що малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, доки Росія матиме перевагу у війні.

Тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою або для заподіяння обмежених ударів і має набагато меншу потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, яка може зрівняти із землею міста. Ядерну зброю не використовували з 1945 року.

Литвиненко заявив, що сумнівно, що Путін застосує стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокує третю світову війну. “Він хоче жити”, – сказав він. Він також стверджує, що поразка Росії на полі бою в Україні не призведе автоматично до використання Москвою ядерної зброї, оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот насправді є перемогою.

Це не так вже й неправдоподібно, як здається, враховуючи, що Кремль повністю контролює національне телебачення.

Олександра Устинова, депутат від опозиції, яка очолює парламентську комісію України з озброєння та боєприпасів, відреагувала зі скептицизмом на коментарі Литвиненка. “Путін божевільний, але він розуміє, що є речі, які ви можете зробити, і ті, що не можете зробити”, – сказала вона.

Литвиненка, колишнього главу служби зовнішньої розвідки України, було призначено головою Ради національної безпеки у березні. Він також вивчав криптографію в Академії КДБ у Москві з 1989 по 1994 рік та має досвід роботи у Королівському коледжі оборонних досліджень у Лондоні.

На глобальній мирній конференції, що відбулася у Швейцарії у вихідні, були присутні делегати з більш ніж 90 країн. На ній не було ані російських, ані китайських чиновників. США представляла віцепрезидентка Камала Харріс.

Попри дипломатичні зусилля, перспектива миру видається віддаленою. Проєкт підсумкової декларації конференції, з яким ознайомилося агентство Reuters, закликав до поваги до територіальної цілісності України, але не уточнював, як можна покласти край війні або коли можуть розпочатися переговори з Москвою. Однак він засудив російську ядерну загрозу.

Росія нещодавно провела навчання щодо застосування тактичної ядерної зброї на півдні країни, поблизу районів України, що знаходяться під контролем російських сил, а також на північному заході. Путін заявив, що наказав провести навчання у відповідь на напруженість у відносинах із Заходом через його підтримку України.

«Ці люди хворі на голову, це є факт. Тому не можна точно сказати, чи здатні вони на це, чи ні», — заявив Зеленський.

США почали «ретельно готуватися» до російського удару по Україні із застосуванням тактичної ядерної зброї наприкінці 2022 року, повідомив у березні CNN із посиланням на представників Білого дому. Зростали побоювання, що Путін може віддати наказ про напад, оскільки у листопаді того ж року київські сили витіснили російську армію з Херсона на півдні України.

У НАТО заявили, що не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Проте тактичні боєголовки можна безшумно транспортувати та запускати із систем звичайних озброєнь, які Москва вже розгорнула в Україні, а це означає, що російські приготування до запуску важче виявити, навіть за наявності передових супутникових технологій.

Україна також почала використовувати західну зброю для завдання ударів по силах Путіна всередині Росії. Хоча Великобританія не запровадила обмежень на використання своєї зброї, Вашингтон заявив, що Україна може використовувати свої ракети лише для захисту охопленої бойовими діями Харківської області.

“У нас є два дуже важливі військові завдання”, – сказав Литвиненко. – Перше – зупинити росіян на лінії фронту, друге – завдати удару вглиб Росії. Наша мета – критично важлива інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну».