Сьогодні 17 квітня 2026: яке свято та день в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан висвятили майбутнього кардинала Рішельє. У 1847-му заарештували Тараса Шевченка. У 1875-му виникла більярдна гра “снукер”. У 1945-му американські спецслужби виявили та вилучили 1100 тонн уранової руди в німецькому Штасфурті, щоб та не дісталася СРСР. У 1964-му відчайдушна домогосподарка Джеррі Мок стала першою жінкою, яка сама облетіла навколо землі за штурвалом літака. У 2022-му на Харківщині ЗСУ звільнили Базаліївку та Леб’яже. У 2024-му росіяни завдали ракетного удару по Чернігову, внаслідок чого загинули 18 людей.

Свята та пам’ятні дати 17 квітня

17 квітня в Україні День пожежної охорони.

У світі – Всесвітній день боротьби з гемофілією.

Також сьогодні: День кажана, День травника, Міжнародний день поезії хайку, Міжнародний день майстерності важливих розмов, Всесвітній день мальбека (це виноградний сорт, який є візитівкою аргентинських вин у світі), Міжнародний день Ford Mustang.

17 квітня в історії

17 квітня 1607 року в духовний сан висвятили 21-річного Армана-Жана дю Плесі де Рішельє. Докладніше.

17 квітня 1847 року під час в’їзду до Києва заарештували Тараса Шевченка. Докладніше.

17 квітня 1875 року вважають тим днем, коли британський полковник Невілл Чемберлен винайшов більярдну гру “снукер”. Докладніше.

17 квітня 1945 року підрозділ місії “Алсос” під керівництвом підполковника армії США Бориса Пеша виявив близько 1100 тонн уранової руди в німецькому Штасфурті.

Це сталося на території, яка невдовзі мала перейти під контроль Червоної армії. Союзники прагнули встигнути вивезти стратегічні матеріали раніше, ніж до них можуть отримати доступ радянські війська.

Місія “Алсос” була створена в рамках Мангеттенського проєкту для пошуку німецьких ядерних розробок, матеріалів і науковців. Наприкінці війни її завдання фактично розширилися — йшлося не лише про оцінку програми нацистської Німеччини, а й про недопущення потрапляння цих ресурсів до СРСР.

У наступні тижні союзники в рамках цієї ж місії також затримали низку провідних німецьких фізиків, зокрема Вернера Гейзенберга та Отто Гана.

17 квітня 1964 року в аеропорту Колумбуса приземлився літак відчайдушної домогосподарки Джеральдін Мок. Вона стала першою жінкою, що облетіла наодинці навколо Земної кулі. Докладніше.

17 квітня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про звільнення двох населених пунктів Харківської області – Базаліївки та Леб’яжого. А також про те, що ЗСУ зайшли до Кутузівки.

17 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Чернігову, використавши три ракети “Іскандер”. Докладніше.

Церковне свято 17 квітня

25 квітня – Світла п’ятниця, ікони Божої Матері “Живоносне джерело”. Цього дня вшановують пам’ять священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая й Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 17 квітня гримить грім, то в цьому році буде багатий врожай пшениці.

Якщо погода похмура, то залишок квітня буде похмурим і холодним.

Якщо день теплий, а ніч холодна – погода поліпшиться.

Град 17 квітня віщує грозове літо.

Що не можна робити 17 квітня

У Світлу седмицю не можна постити, зокрема – у п’ятницю, хоча це традиційний день посту в християн.

Не можна сваритися та сперечатися.

Не можна важко працювати на городі та взагалі виконувати важкі фізичні вправи.

Не можна займатися рукоділлям: шити та вишивати.