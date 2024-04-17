Ракетний удар по Чернігову: вже 10 загиблих та понад 20 поранених

Ракети вранці прилетіли по густонаселеному району. Удар був по будівлі соціальної інфраструктури, повідомив в.о. мера Чернігова Олександр Ломако. Президент України Володимир Зеленський заявив про 10 загиблих.

“Наразі йде рятувально-пошукова операція. Зараз уже можна говорити про дев’ятьох загиблих і понад 20 поранених”, – сказав Чаус в етері нацмарафону.

Слідом президент України Володимир Зеленський повідомив: загиблих уже 10.

Вибухи в Чернігові пролунали близько дев’ятої ранку.

“Це не центральна частина міста, але це густонаселений мікрорайон. Пряме влучання в будівлю соціальної інфраструктури, восьмиповерхову будівлю. Візуально, зруйновані елементи поверхів – з третього по шостий поверх, і прибудови до неї. Пошкоджені будинки, пошкоджено багато автомобілів у цьому районі. Це густонаселений район, перехрестя двох великих вулиць, тому тут було багато й транспорту на цей час”, – зазначив у нацмарафоні в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако.

Він повідомив, що всі комунікації у постраждалих будинках відключили, загалом на електропостачанні міста “приліт” не позначився, оскільки удар не був націлений на об’єкти енергетики.

“Наразі головне завдання – це пошукова операція. Жертви, постраждалі. Максимально швидко надати людям усім допомогу психологічну і, на жаль, фізичну, тому що тут досить багато руйнувань у цьому районі, і я думаю, що роботи ще багато”, – зазначив Ломако.