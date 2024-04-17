РФ вдарила трьома ракетами по центру Чернігова: є загиблі та багато поранених
Під час ранкової повітряної тривоги армія РФ завдала ударів по Чернігову. Начальник місцевої ОВА В’ячеслав Чаус заявив про загиблих та поранених.
“Ворог задав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі цивільні, є багато поранених. Зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надаючи всю необхідну допомогу”, – повідомив Чаус.
Він наголосив, що в області вже створили штаб для надання допомоги постраждалим. Детальна інформація буде пізніше.
Також близько 9:30 з’явилася інформація про вибухи в Одесі. Начальник місцевої ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста та регіону бути в укриттях.
У Харкові також оголосили повітряну тривогу – з 09:34. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ВС ВСУ, загиблі, Одесса, Олег Кипер, поранені, ракети, Чаус, чернигов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час ранкової повітряної тривоги армія РФ завдала ударів по Чернігову. Начальник місцевої ОВА В’ячеслав Чаус заявив про загиблих та поранених".