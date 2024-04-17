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Звідки взявся “наступ на Харків”, що реально відбувається – Машовець

Події 08:54   17.04.2024
Оксана Горун
Звідки взявся “наступ на Харків”, що реально відбувається – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, як необхідне переформатування військових округів росіяни вирішили перетворити на масштабну ІПсО про “наступ на Харків”.

Перетворення колишнього Західного військового округу РФ на два – Московський і Ленінградський – призвело до переформатування військ та управління ними. За даними Машовця, найбільш боєздатні з’єднання росіяни передали до складу “відновленого” Московського військового округу. Нині вони діють на Куп’янському та Лиманському напрямках. Ті війська, які займалися прикриттям кордону та “запускали” ДРГ на територію України в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, плюс частину військ, що діють на фронті, включили до складу УВ “Север” (базовим округом для її формування став Ленінградський військовий округ).

Таким чином, на момент початку практичної реалізації всього цього “великого переформатування” орда зі складу старого ЗВО, яку потрібно було “переформатувати”, була значно перемішана на різних напрямках та ділянках (причому іноді навіть не на напрямку самого УВ “Запад”). Потрібно було якось це все перегрупувати та “привести до нормального бою”, відповідно до “струнких і чітких” планів переформатування самого старого Західного воєнного округу у два інших воєнних округи. Саме ця непозбувна необхідність переміщати та перегруповувати війська, а також розгортати у відповідних зонах нові КП (ПУ), штаби, систему логістики й т.д., у когось з російських креативників у тамошньому гш й породила “геніальну” ідею використати це необхідне та неминуче перегрупування своїх військ (яке обов’язково помітять в українському гш), в якості стратегічної ІПсО під загальною назвою “наступаем на Харьков”… Й пішло та поїхало“, – вважає Машовець.

Він зазначив, що “екзистенційну загрозу” Харкову, яку так люблять обговорювати різні експерти в етерах, “зображають із себе” 29,5 тисячі військовослужбовців УВ “Белгород”.

У перспективі УВ “Север”, звісно, ​​можуть поповнити. За оцінками військового аналітика, найімовірніші кандидати для переведення до відносно спокійної зони прикордоння найближчим часом: підрозділи 25-ї омсбр зі складу 6-ї ЗВА (учасники безрезультатного “взяття Синьківки”); 7-го окремого мотострілецького полку (омсп) зі складу 11-го АК (який штурмує в районі с. Кислівка). У більш віддаленій перспективі сюди можуть “підкинути” ще частину підрозділів з різних напрямків – як з півдня України, так і з території російської Карелії. При цьому, на думку Машовця, ці додаткові сили логічно спрямувати не під Бєлгород, де у РФ більш-менш пристойне угруповання, а на Брянський та Курський напрямки.

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Однак, не виключено, що у рамках підготовки до свого “великого літньо-осіннього наступу на Харків” частина із вищезазначених сил й засобів російського ЛВО може опинитися й на Бєлгородському напрямку… Особливо, якщо у межах якоїсь “стратегічної гри” російський гш таки спробує “ответить зеркально” на дії РДК, ЛСР та Сиббата… власними рейдами на територію Сумської та Харківської областей. Тим більше коли доведеться “відвертати увагу” та змальовувати, дійсно, якісь “наступ на Харків”. Думаю, стосовно Харкова це є найбільш ймовірним варіантом“, – підсумував Машовець.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець пояснив, як необхідне переформатування військових округів росіяни вирішили перетворити на масштабну ІПсО про “наступ на Харків”".