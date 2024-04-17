Откуда взялось «наступление на Харьков», что реально происходит — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец объяснил, как необходимое переформатирование военных округов россияне решили превратить в масштабную ИПсО про «наступление на Харьков».

Превращение бывшего Западного военного округа РФ в два — Московский и Ленинградский — привело к переформатированию войск и управления ими. По данным Машовца, наиболее боеспособные соединения россияне передали в состав «восстановленного» Московского военного округа. Сейчас они действуют на Купянском и Лиманском направлениях. Те войска, которые занимались прикрытием границы и «запускали» ДРГ на территорию Украины в Черниговский, Сумской и Харьковской областях, плюс часть действующих на фронте войск включили в состав ГВ «Север» (базовым округом для ее формирования стал Ленинградский военный округ).

«Таким образом, на момент начала практической реализации всего этого «большого переформатирования» орда, из состава старого ЗВО, которую нужно было «переформатировать», была значительно перемешана на разных направлениях и участках (причем иногда даже не на направлении самого УВ «Запад»). Нужно было как-то все перегруппировать и «привести к нормальному бою», в соответствии со «стройным и четким» планом переформатирования самого старого Западного военного округа… в два других военных округа. Именно эта несбыточная необходимость перемещать и перегруппировать войска, а также развертывать в соответствующих зонах новые КП(ПУ), штабы, систему логистики и т.д., у кого-то из российских креативщиков в тамошнем гш и породила «гениальную» идею использовать эту необходимую и неминуемую перегруппировку своих войск (которую обязательно заметят в украинском гш), в качестве стратегической ИПсО под общим названием «наступаем на Харьков»… И пошло-поехало», — считает Машовец.

Он отметил, что «экзистенциальную угрозу» Харькову, которую так любят обсуждать различные эксперты в эфирах, «изображают из себя» 29,5 тысячи военнослужащих ГВ «Белгород».

В перспективе ГВ «Север», конечно, могут пополнить. По оценкам военного аналитика, наиболее вероятные кандидаты для перевода в относительно спокойную зону приграничья в ближайшее время: подразделения 25-й омсбр из состава 6-й ОВА (участники безуспешного «взятия Синьковки»); 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) из состава 11-го АК (штурмующего в районе с. Кисловка). В более отдаленной перспективе сюда же могут «подбросить» еще часть подразделений с разных направлений — как с юга Украины, так и с территории российской Карелии. При этом, по мнению Машовца, эти дополнительные силы логично направить не под Белгород, где у РФ более-менее приличная группировка, а на Брянское и Курское направление.

«Однако, не исключено, что в рамках подготовки к своему «большому летне-осеннему наступлению на Харьков» часть из вышеупомянутых сил и средств российского ЛВО может оказаться и на Белгородском направлении. Особенно, если в рамках какой-то «стратегической игры» российский гш все-таки попытается «ответить зеркально» на действия РДК, ЛСР и Сиббата… собственными рейдами на территорию Сумской и Харьковской областей. Тем более, когда придется «отвлекать внимание» и изображать действительно какое-то «наступление на Харьков». Думаю, в отношении Харькова это наиболее вероятный вариант», — подытожил Машовец.