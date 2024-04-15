Закроют небо над Харьковом от КАБов самолеты, а не Patriot – аналитик ISW

Надо позволить украинцам сбивать самолеты в российском воздушном пространстве, заявил в интервью Голосу Америки аналитик Института изучения войны Джордж Баррос (ISW).

Харьков, как и Донецкая область, по мнению Барроса, являются основными целями РФ на этот год. Москве удалось наладить производство оружия на своем ВПК, она научилась обходить западные санкции. Почему важна не только западная помощь, но и «зеленый» свет от США на удары по территории России?

Андрей Борис, Голос Америки: Ситуация на фронте: Как Институт изучения войны оценивает развитие событий сейчас? Кто находится в наступлении, кто захватывает больше территорий? У кого преимущество?

Джордж Баррос, аналитик Института изучения войны: Сейчас российские войска имеют стратегическую инициативу на всем театре ведения боевых действий, включая оперативную инициативу почти во всех местах, где сейчас ведутся бои – будь то на северо-востоке близ Харькова, возле Купянска, Луганска, Донецка. , района Бахмута, возле Временного Яра, близ Авдеевки, Угледара, Запорожья, Роботиного, даже под херсонскими Крынками – россияне владеют инициативой и имеют достижения.

Россияне сейчас используют ситуацию, которая сложилась после контрнаступления Украины 2023 года, не достигшего своих целей. И сейчас мы видим, что россияне усиливают наступательные операции, чтобы попытаться воспользоваться этим и закрепиться. Ориентировочно с начала этого 2024 года россияне захватили в Украине более 300 квадратных километров территории.

А.Б.: В последние недели Харьков находится под шквалом обстрелов. Самые опасные – атаки управляемыми авиационными бомбами. Чего добиваются россияне, атакуя самый большой город востока Украины?

Д.Б.: Мы очень обеспокоены тем, что Россия создает условия для возможного будущего большого механизированного наступления в Харьковской области, вероятно, этим летом. Мы еще не нашли признаков, что россияне развертывают силы в Белгородской области, чтобы пересечь границу в направлении Харькова.

Впрочем, мы видели некоторые признаки перемещения техники в Луганской области, которая потенциально может вернуться в Воронеж или обратно в Белгород к местам сбора. И в зависимости от планов российской кампании и времени выполнения, если они захотят осуществить еще одну попытку наступления, широкомасштабное наступление в Харьковской области, тогда текущие удары КАБами могут иметь целью обезлюдивание Харькова, уничтожение опорных пунктов, которые украинские силы могут использовать для обороны.

А.Б.: Какие вы видите эффективные инструменты сдерживания этих авиабомб. Украинские власти говорят об увеличении количества комплексов Patriot. Вы согласны с этим, этого будет достаточно?

Д.Б.: Украинцам нужно бороться за воздушное пространство. Для этого есть несколько инструментов. Patriot, пожалуй, самая простая система для достижения этих целей. Потому что у США большое количество Patriot, которые они теоретически могли бы предоставить украинцам.

Что также важно сделать, это устранить, так сказать, пространство неприкосновенности, которое нынешняя политика создала внутри России. Если вы посмотрите на карту, на расположение Харькова по отношению к Белгороду, вы поймете, что вам нужно сбивать российские самолеты, пока они еще в российском воздушном пространстве, когда они только приближаются к Харькову.

Политически США не позволили украинцам это делать и это ошибка. Следует разрешить украинцам сбивать самолеты в российском воздушном пространстве до того, как они приблизятся к границе, чтобы запустить авиабомбы. Очень трудно перехватить их после того, как они были выпущены. Patriot с этим хорошо справится.

Существуют также другие системы… включая тактические противовоздушные средства советских времен – «Стрела» или системы ОСА, нужны также боеприпасы к ним.

А.Б.: Еще одна горячая тема последних дней – нападения украинскими дронами на российские НПЗ. Вы, вероятно, видели реакцию со стороны Белого Дома и Пентагона. Насколько эффективны и необходимы по вашему мнению такие атаки?

Д.Б.: Мы не видели немедленного эффекта на поле боя от украинских ударов по газовым или нефтяным терминалам в России. Однако они чрезвычайно важны – экспорт энергоресурсов составляет значительную часть доходов России, и лишение этого ресурса и уничтожение соответствующих объектов необходимо, чтобы содействовать способности Украины добиваться своих целей в обороне.

Я считаю, также очень важно продемонстрировать, что украинцы могут наносить удары по законным военным целям в России. И это не пересекает никаких мнимых «красных линий». Это не приводит к катастрофической российской тактической ядерной эскалации, которую Кремль очень эффективно использует, чтобы удерживать Вашингтон и другие западные государства от усиления поддержки Украины.

Я также считаю, что это позволяет украинцам максимизировать эффективность и получить очень важный опыт использования беспилотников и других ударных систем для нанесения ударов по объектам в России.

А.Б.: В этом году Россия существенно увеличила оборонный бюджет. Разведка сообщала о масштабировании военного производства в России. Как вы видите результаты этого в поле боя?

Д.Б.: Первая половина 2022 года и даже первая половина 2023 года Кремль все еще рассматривал войну в Украине как специальную военную операцию. Они не слишком серьезно относились к этому.

После того как Путин объявил о мобилизации Кремль принял ряд болезненных решений, начал наконец рассматривать это как полномасштабную, долговременную стратегическую кампанию.

Для оптимизации производственных возможностей, логистике русским заводам требуется много времени, но сейчас им это удается. Точные, управляемые боеприпасы, ракеты и беспилотники россиянам удается производить, несмотря на западные санкции.

Они фактически превысили свое производство высокоточных боеприпасов и ракет до 2022 года. Что касается беспилотников, то они закупили много мощностей у Ирана, а завод в Татарстане сейчас производит немало беспилотников.

Россияне вполне способны поддерживать и усиливать свои бомбардировки и ударную кампанию против Украины. Придет момент, когда им, возможно, придется сделать паузу на пару месяцев, чтобы пополнить запасы, но они делают достаточно эффективную работу.

А.Б.: Другая тема – строительство фортификационных построек по всей линии фронта. Украина относительно недавно начала строительство – россияне этим занимались еще с 2022 года.

Д.Б.: Очень важно, чтобы украинцы строили полевые укрепления и окапывались. Это поможет усилить их оборону. Российским войскам будет труднее пробиваться в будущих наступательных операциях.

Но это не панацея, это не гарантирует Украине безопасность. Это не значит, что полевую фортификацию нельзя прорвать.

Почему украинцы сейчас окапываются и ведут оборонительные действия? Честно говоря, не потому, что это с военной точки зрения является самым умным для украинцев. На самом деле, украинцев заставляют делать это сейчас ограниченные ресурсы. Нет достаточного количества боеприпасов западной помощи, транспортных средств, систем ПВО, артиллерийских снарядов для эффективной наступательной операции.