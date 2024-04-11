Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW

Институт изучения войны (ISW) в обзоре 11 апреля проанализировал заявления руководства Украины о необходимости укрепить ПВО Харькова с точки зрения возможностей и последствий.

«10 апреля (президент Украины Владимир) Зеленский обсудил с командующим ВВС Украины генерал-лейтенантом Николаем Олещуком планы по передислокации украинской ПВО для защиты города Харькова, по которому российские войска в последнее время активизировали удары ракетами, беспилотниками и планирующими бомбами. Российская кампания ударов вынудила Украину уделять приоритетное внимание защите стратегических объектов, населенных пунктов и энергетической инфраструктуры в глубоких тыловых районах и в ближних тыловых районах, таких как город Харьков. Эта дальнейшая реорганизация украинской противовоздушной обороны для защиты Харькова, предположительно, будет опираться на существующий арсенал ракет и пусковых установок Украины, что растянет и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны Украины и предоставит российским силам возможность и дальше использовать ослабленную противовоздушную оборону в других местах», — считают в ISW.

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По мнению аналитиков, ослабление ПВО Украины позволит российской авиации более безопасно для себя действовать вдоль линии фронта и увеличить количество ударов планирующими авиабомбами.

«Чрезвычайные усилия США по укреплению существующих возможностей противовоздушной обороны Украины остаются недостаточными для защиты Украины от российских ударов», — констатировали в Институте изучения войны.

Там отметили, что руководство Украины — как президент Владимир Зеленский, так и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно заявляли о потребностях страны в дополнительных системах «Пэтриот».

«Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий европейским командованием США генерал Кристофер Каволи предупредил 10 апреля, что у Украины закончатся ракеты для уже имеющихся у нее пусковых установок «в довольно короткие сроки», если Соединенные Штаты не продолжат поддерживать Украину, и подчеркнул, что неспособность США предоставить Украине дополнительную военную помощь привела к последствиям на поле боя в пользу России», — дополнили в ISW.