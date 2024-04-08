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О возможности укрепить на Харьковщине говорил Зеленский на Ставке

Общество 15:54   08.04.2024
Виктория Яковенко
О возможности укрепить на Харьковщине говорил Зеленский на Ставке Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил защиту Харькова от российских обстрелов.

«Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области. Доклады военных относительно физической защиты объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить людям возможность нормально жить», — отметил Зеленский.

Кроме этого, на Ставке Сырский рассказывал о ситуации на основных направлениях фронта.

Читайте также: Делаем все, чтобы дать городу больше защиты — Зеленский об обстрелах Харькова

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил защиту Харькова от российских обстрелов.".