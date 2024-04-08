О возможности укрепить на Харьковщине говорил Зеленский на Ставке
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил защиту Харькова от российских обстрелов.
«Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области. Доклады военных относительно физической защиты объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить людям возможность нормально жить», — отметил Зеленский.
Кроме этого, на Ставке Сырский рассказывал о ситуации на основных направлениях фронта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Зеленский, обстрелы, пво, ставка, сырский, фронт, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил защиту Харькова от российских обстрелов.".