О возможности укрепить на Харьковщине говорил Зеленский на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке обсудил защиту Харькова от российских обстрелов.

«Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области. Доклады военных относительно физической защиты объектов энергетики и результативности сбития дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины. Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить людям возможность нормально жить», — отметил Зеленский.

Кроме этого, на Ставке Сырский рассказывал о ситуации на основных направлениях фронта.