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Про можливість зміцнити ППО на Харківщині говорив Зеленський на Ставці

Суспільство 15:54   08.04.2024
Вікторія Яковенко
Про можливість зміцнити ППО на Харківщині говорив Зеленський на Ставці

Президент України Володимир Зеленський на Ставці обговорив захист Харкова від російський обстрілів.

«Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині. Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України. Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити», – зазначив Зеленський.

Крім цього, на Ставці Сирський звітував про ситуацію на основних напрямках фронту.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський на Ставці обговорив захист Харкова від російський обстрілів.".