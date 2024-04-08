Про можливість зміцнити ППО на Харківщині говорив Зеленський на Ставці
Президент України Володимир Зеленський на Ставці обговорив захист Харкова від російський обстрілів.
«Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині. Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України. Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити», – зазначив Зеленський.
Крім цього, на Ставці Сирський звітував про ситуацію на основних напрямках фронту.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський на Ставці обговорив захист Харкова від російський обстрілів.".