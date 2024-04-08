«Робимо все, щоб дати місту більше захисту» – Зеленський про обстріли Харкова
Фото: з телеграму Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський прокоментував постійні обстріли Харкова.
«Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час. І кожна українська громада, яка зараз допомагає Харкову, усі міста, які пліч-о-пліч із Харковом, кожен наш воїн, який захищає Харківщину, – усі бережуть Україну», – написав Зеленський у телеграм.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський прокоментував постійні обстріли Харкова.".