«Робимо все, щоб дати місту більше захисту» – Зеленський про обстріли Харкова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував постійні обстріли Харкова.

«Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту. Партнери можуть допомогти з ППО, можуть допомогти з тиском на Росію. І я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час. І кожна українська громада, яка зараз допомагає Харкову, усі міста, які пліч-о-пліч із Харковом, кожен наш воїн, який захищає Харківщину, – усі бережуть Україну», – написав Зеленський у телеграм.