“Надважливо посилити ППО”: Зеленський відреагував на удар по Харкову
Ракетний удар по Шевченківському району Харкова в ніч проти 6 квітня, внаслідок якого шість людей загинули та одинадцять отримали поранення, прокоментував президент Володимир Зеленський.
“Російський терор проти Харкова не зупиняється. Чергові удари по місту та регіону. Пошкоджено житлові будинки й цивільну інфраструктуру. На жаль, шість людей загинули. Щирі співчуття рідним і близьким. Понад десять людей поранено. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога. Маємо унеможливити цей терор. Надважливо посилити ППО для Харківщини. І партнери можуть нам із цим допомогти“, – написав президент у телеграмі.
Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі. За попередніми даними облпрокуратури, ворог вдарив двома ракетами типу С-300 із території Бєлгородської області. Загинули шість людей, ще 11 мирних жителів отримали поранення. Як повідомляв Терехов, на Олексіївці пошкоджені дев’ять житлових багатоповерхівок, три гуртожитки, два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків магазинів. Вибитих за раз вікон нарахували понад 3600.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 11:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар по Шевченківському району Харкова в ніч проти 6 квітня прокоментував президент Володимир Зеленський".