Нічний удар двома С-300: у Харкові шість людей загинули, одинадцять поранені

Шість людей загинули та 11 отримали поранення внаслідок удару по Шевченківському району Харкова після опівночі 6 квітня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що внаслідок серії обстрілів С-300 були пошкоджені дев’ять житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автомобілі.

За даними Синєгубова, о 01:02 був повторний обстріл.

За інформацією голови ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, військові РФ випустили дві ракети із ЗРК С-300.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.