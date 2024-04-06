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Нічний удар двома С-300: у Харкові шість людей загинули, одинадцять поранені

Події 08:54   06.04.2024
Олена Нагорна
Нічний удар двома С-300: у Харкові шість людей загинули, одинадцять поранені

Шість людей загинули та 11 отримали поранення внаслідок удару по Шевченківському району Харкова після опівночі 6 квітня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що внаслідок серії обстрілів С-300 були пошкоджені дев’ять житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автомобілі.

За даними Синєгубова, о 01:02 був повторний обстріл.

За інформацією голови ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, військові РФ випустили дві ракети із ЗРК С-300.

Нагадаємо, близько 00:20 у Харкові пролунали вибухи. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під обстрілом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про “приліт” у районі житлової забудови, а невдовзі уточнив, що військові РФ вдарили ракетою по магазину на території Дергачівської громади та горять автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість людей загинули та 11 отримали поранення внаслідок удару по Шевченківському району Харкова після опівночі 6 квітня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".