Ночной удар двумя С-300: в Харькове шесть человек погибли, одиннадцать ранены
Шесть человек погибли и 11 получили ранения в результате удара по Шевченковскому району Харькова после полуночи 6 апреля, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он рассказал, что в результате серии обстрелов С-300 были повреждены девять жилых домов, админздание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещение магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили.
По данным Синегубова, в 01:02 был повторный обстрел.
По информации главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, военные РФ выпустили две ракеты из ЗРК С-300.
Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, погибшие, поранені, ракети, синегубов, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 08:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек погибли и 11 получили ранения в результате удара по Шевченковскому району Харькова после полуночи 6 апреля".