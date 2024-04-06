Ночной удар двумя С-300: в Харькове шесть человек погибли, одиннадцать ранены

Шесть человек погибли и 11 получили ранения в результате удара по Шевченковскому району Харькова после полуночи 6 апреля, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что в результате серии обстрелов С-300 были повреждены девять жилых домов, админздание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещение магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили.

По данным Синегубова, в 01:02 был повторный обстрел.

По информации главы ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, военные РФ выпустили две ракеты из ЗРК С-300.

Напомним, около 00:20 в Харькове прозвучали взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город — под обстрелом. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» в районе жилой застройки, а вскоре уточнил, что военные РФ ударили ракетой по магазину на территории Дергачевской громады и горят автомобили.