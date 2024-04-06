Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы! — Терехов
В Харькове уже который раз за сутки прозвучали взрывы.
Громко в Харькове было около 00:20.
«Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы!» — написал мэр Игорь Терехов.
Удары подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2024 в 00:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже который раз за сутки прозвучали взрывы".