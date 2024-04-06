Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы! — Терехов

В Харькове уже который раз за сутки прозвучали взрывы.

Громко в Харькове было около 00:20.

«Харьков под обстрелом – в городе слышны взрывы!» — написал мэр Игорь Терехов.

Удары подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.