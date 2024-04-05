Энергосистема стабильна, свет на Харьковщине отключают по часам — Минэнерго

На Харьковщине действуют почасовые отключения электроэнергии, в то время как в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях — аварийные, сообщает Министерство энергетики в сводке на 21:00.

Как говорится в публикации, дефицита в объединенной энергосистеме страны нет — сегодня днем Украина передавала излишки электроэнергии Польше в объеме до 2000 МВт*ч.

«Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выровнен оператором системы передачи из-за повреждений в результате российских атак на подстанции, применяются аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях», — информируют в министерстве.

Сейчас ситуация контролируемая, и энергосистема работает стабильно, подытожили в Минэнерго.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки.