Енергосистема стабільна, світло на Харківщині вимикають погодинно – Міненерго
На Харківщині діють погодинні відключення електроенергії, натомість у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях – аварійні, повідомляє Міністерство енергетики у зведенні на 21:00.
Як йдеться в публікації, дефіциту в обʼєднаній енергосистемі країни немає – сьогодні вдень Україна передавала надлишки електроенергії Польщі обсягом до 2000 МВт*год.
“Проте через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях”, – інформують у міністерстві.
Наразі ситуація контрольована, і енергосистема працює стабільно, підсумували в Міненерго.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині діють погодинні відключення електроенергії".