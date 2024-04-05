Енергосистема стабільна, світло на Харківщині вимикають погодинно – Міненерго

На Харківщині діють погодинні відключення електроенергії, натомість у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях – аварійні, повідомляє Міністерство енергетики у зведенні на 21:00.

Як йдеться в публікації, дефіциту в обʼєднаній енергосистемі країни немає – сьогодні вдень Україна передавала надлишки електроенергії Польщі обсягом до 2000 МВт*год.

“Проте через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях”, – інформують у міністерстві.

Наразі ситуація контрольована, і енергосистема працює стабільно, підсумували в Міненерго.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу.