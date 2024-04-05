Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

«Дефіцит енергії для 300 тис. споживачів у Харкові» – Синєгубов (відео)

Суспільство 16:05   05.04.2024
Вікторія Яковенко
«Дефіцит енергії для 300 тис. споживачів у Харкові» – Синєгубов (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про поточну ситуацію у Харкові та області зі світлом.

«У нас дійсно важка ситуація по енергетичній системі. У нас наразі дефіцит електроенергії для 300 тисяч споживачів у Харкові. Загалом 550 тисяч в області. Наразі ми вимушені відключати людей в середньому на шість годин в день і лише дві години люди мають електроенергію», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що виникають проблемі із внутрішньою мережею по області, які не витримують напруги. Лише за цю добу зафіксували два аварійні випадки відключення, що призвело до змін у графіках.

«Поки ситуація з подачею світла складна, рекомендую всім жителям області, за можливості, обмежити користування ліфтами у багатоповерхівках, розглянути можливість автономних джерел електроенергії, ощадливо користуватися побутовими приладами — не перевантажувати систему», – додав голова ХОВА.

Він також розповів, що понад 400 ДСНСників, 200 одиниць техніки та 100 працівників профільних підприємств щодня задіяні для ліквідації наслідків та стабілізації ситуації з електропостачанням.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові знову лунають вибухи – Мельник
У Харкові знову лунають вибухи – Мельник
05.04.2024, 16:48
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Єрмак назвав Харків ймовірною ціллю літнього наступу РФ – Politico
Єрмак назвав Харків ймовірною ціллю літнього наступу РФ – Politico
05.04.2024, 16:18
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40
“Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини
“Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини
05.04.2024, 10:00
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
РФ вдарила КАБами по Харкову і населеному пункту області – Синєгубов
05.04.2024, 15:53

Новини за темою:

11:27
У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину
10:30
На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго
13:34
Харківобленерго повідомило про аварійні відключення в місті
11:02
Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо (оновлено)
10:44
У Харкові та області без світла 350 тисяч споживачів – Міненерго

Ви читали новину: ««Дефіцит енергії для 300 тис. споживачів у Харкові» – Синєгубов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про поточну ситуацію у Харкові та області зі світлом.".