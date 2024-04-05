«Дефіцит енергії для 300 тис. споживачів у Харкові» – Синєгубов (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про поточну ситуацію у Харкові та області зі світлом.

«У нас дійсно важка ситуація по енергетичній системі. У нас наразі дефіцит електроенергії для 300 тисяч споживачів у Харкові. Загалом 550 тисяч в області. Наразі ми вимушені відключати людей в середньому на шість годин в день і лише дві години люди мають електроенергію», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що виникають проблемі із внутрішньою мережею по області, які не витримують напруги. Лише за цю добу зафіксували два аварійні випадки відключення, що призвело до змін у графіках.

«Поки ситуація з подачею світла складна, рекомендую всім жителям області, за можливості, обмежити користування ліфтами у багатоповерхівках, розглянути можливість автономних джерел електроенергії, ощадливо користуватися побутовими приладами — не перевантажувати систему», – додав голова ХОВА.

Він також розповів, що понад 400 ДСНСників, 200 одиниць техніки та 100 працівників профільних підприємств щодня задіяні для ліквідації наслідків та стабілізації ситуації з електропостачанням.

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