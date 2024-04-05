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«Дефицит энергии для 300 тыс. потребителей в Харькове» — Синегубов (видео)

Общество 16:05   05.04.2024
Виктория Яковенко
«Дефицит энергии для 300 тыс. потребителей в Харькове» — Синегубов (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о текущей ситуации в Харькове и области со светом.

«У нас действительно трудная ситуация по энергетической системе. У нас сейчас дефицит электроэнергии для 300 тысяч потребителей в Харькове. В общей сложности 550 тысяч в области. Сейчас мы вынуждены отключать людей в среднем на шесть часов в день и только два часа люди имеют электроэнергию», — отметил Синегубов.

Он также сообщил, что возникают проблемы с внутренней сетью по области, которые не выдерживают напряжение. Только за эти сутки зафиксировали два аварийных случая отключения, что привело к изменениям в графиках.

«Пока ситуация с подачей света сложная, рекомендую всем жителям области по возможности ограничить пользование лифтами в многоэтажках, рассмотреть возможность автономных источников электроэнергии, бережно пользоваться бытовыми приборами — не перегружать систему», — добавил глава ХОВА.

Он также рассказал, что более 400 ГСЧС, 200 единиц техники и 100 работников профильных предприятий ежедневно задействованы для ликвидации последствий и стабилизации ситуации с электроснабжением.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о текущей ситуации в Харькове и области со светом.".