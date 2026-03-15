Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня в Украине – День работников ЖКХ, а также – День провозглашения Карпатской Украины. В этот день 44 года до н. э. убили Юлия Цезаря. В 1848-м началась Венгерская революция. В 1867-м создали Австро-Венгерскую империю. В 1892-м американский предприниматель Джесси Рено запатентовал эскалатор. В 1917-м отрекся от престола российский император Николай II. В 1927-м начали строить ДнепроГЭС. В 1962-м президент США Джон Кеннеди сформулировал четыре основных пункта прав потребителей. В 2011-м в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. В 2024-м россияне ракетным ударом по Одессе убили 21 человека, в том числе – спасателей и медиков.
Праздники и памятные даты 15 марта
В третье воскресенье марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В этом году он совпадает со Всемирным днем работников сферы жизнеобеспечения.
15 марта – День провозглашения Карпатской Украины.
В мире – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день борьбы с полицейской жестокостью.
Также сегодня: Международный день борьбы с исламофобией, Всемирный день речей, День Брута или День против измены, Международный день защиты детенышей тюленей, Международный день переосмысления богатства, Всемирный день контактов (имеются в виду контакты с внеземной жизнью, день основан уфологами).
15 марта в истории
15 марта 44 года до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря. Подробнее.
15 марта 1848 года началась Венгерская революция. Подробнее.
15 марта 1867 года заключили Австро-Венгерское соглашение (или Австро-Венгерский компромисс). Подробнее.
15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. Подробнее.
15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.
15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС. Подробнее.
15 марта 1962 года президент США Джон Кеннеди произнес перед Конгрессом речь, в которой обозначил четыре основных пункта прав потребителей (позже они получили название «Билль о правах потребителей»). Именно поэтому 15 марта сейчас — Всемирный день защиты прав потребителей. Пункты, которые сформулировал Кеннеди, были следующими, напоминают в Госпродпотребслужбе:
- Право на безопасность. Означает, что продукция должна быть безопасной для жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также не должна наносить ущерб имуществу человека.
- Право на информацию. Предполагает возможность человека получать все необходимые сведения для принятия взвешенного решения и осуществления сознательного выбора товара в соответствии с собственными потребностями.
- Право выбора. Включает обязанность продавца (исполнителя) содействовать потребителю в свободном выборе товаров или услуг и позволяет осуществлять свободный выбор товаров и услуг с учетом режима работы продавца.
- Право быть услышанным. Означает, что в случае нарушения любого из трех предыдущих прав потребитель может обратиться в госорганы и в суд за защитой своих прав.
«В 1985 году концепция прав потребителей была одобрена Организацией объединенных наций в Руководящих принципах Организации объединенных наций по защите прав потребителей, расширивших их, включив восемь основных прав», – отмечает англоязычная Википедия.
Добавили еще четыре права: на удовлетворение базовых потребностей; на возмещение ущерба; на потребительское образование и безопасную окружающую среду.
15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. Подробнее.
15 марта 2024 года армия РФ нанесла самый жестокий удар по Одессе. В результате ракетной атаки погиб 21 человек, еще 74 получили ранения. Подробнее.
Церковный праздник 15 марта
15 марта чтят память мученика Агапия и семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Подробнее.
Народные приметы
Если 15 марта мороз, деревья зацветут поздно.
Если в этот день сильный ветер, то и остаток марта будет ветреным.
Мороз или снег означают, что травы и цветов еще долго не будет.
Что нельзя делать 15 марта
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Лучше не совершать больших покупок.
Если вам интересна новость: «Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории»
• Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 06:00;