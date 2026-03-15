Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников ЖКХ, а также – День провозглашения Карпатской Украины. В этот день 44 года до н. э. убили Юлия Цезаря. В 1848-м началась Венгерская революция. В 1867-м создали Австро-Венгерскую империю. В 1892-м американский предприниматель Джесси Рено запатентовал эскалатор. В 1917-м отрекся от престола российский император Николай II. В 1927-м начали строить ДнепроГЭС. В 1962-м президент США Джон Кеннеди сформулировал четыре основных пункта прав потребителей. В 2011-м в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. В 2024-м россияне ракетным ударом по Одессе убили 21 человека, в том числе – спасателей и медиков.

Праздники и памятные даты 15 марта

В третье воскресенье марта в Украине отмечают День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. В этом году он совпадает со Всемирным днем ​​работников сферы жизнеобеспечения.

15 марта – День провозглашения Карпатской Украины.

В мире – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день борьбы с полицейской жестокостью.

Также сегодня: Международный день борьбы с исламофобией, Всемирный день речей, День Брута или День против измены, Международный день защиты детенышей тюленей, Международный день переосмысления богатства, Всемирный день контактов (имеются в виду контакты с внеземной жизнью, день основан уфологами).

15 марта в истории

15 марта 44 года до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря. Подробнее.

15 марта 1848 года началась Венгерская революция. Подробнее.

15 марта 1867 года заключили Австро-Венгерское соглашение (или Австро-Венгерский компромисс). Подробнее.

15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. Подробнее.

15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.

15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС. Подробнее.

15 марта 1962 года президент США Джон Кеннеди произнес перед Конгрессом речь, в которой обозначил четыре основных пункта прав потребителей (позже они получили название «Билль о правах потребителей»). Именно поэтому 15 марта сейчас — Всемирный день защиты прав потребителей. Пункты, которые сформулировал Кеннеди, были следующими, напоминают в Госпродпотребслужбе:

Право на безопасность . Означает, что продукция должна быть безопасной для жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также не должна наносить ущерб имуществу человека.

Право на информацию. Предполагает возможность человека получать все необходимые сведения для принятия взвешенного решения и осуществления сознательного выбора товара в соответствии с собственными потребностями.

Право выбора. Включает обязанность продавца (исполнителя) содействовать потребителю в свободном выборе товаров или услуг и позволяет осуществлять свободный выбор товаров и услуг с учетом режима работы продавца.

Право быть услышанным. Означает, что в случае нарушения любого из трех предыдущих прав потребитель может обратиться в госорганы и в суд за защитой своих прав.

«В 1985 году концепция прав потребителей была одобрена Организацией объединенных наций в Руководящих принципах Организации объединенных наций по защите прав потребителей, расширивших их, включив восемь основных прав», – отмечает англоязычная Википедия.

Добавили еще четыре права: на удовлетворение базовых потребностей; на возмещение ущерба; на потребительское образование и безопасную окружающую среду.

15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. Подробнее.

15 марта 2024 года армия РФ нанесла самый жестокий удар по Одессе. В результате ракетной атаки погиб 21 человек, еще 74 получили ранения. Подробнее.

Церковный праздник 15 марта

15 марта чтят память мученика Агапия и семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Подробнее.

Народные приметы

Если 15 марта мороз, деревья зацветут поздно.

Если в этот день сильный ветер, то и остаток марта будет ветреным.

Мороз или снег означают, что травы и цветов еще долго не будет.

Что нельзя делать 15 марта

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Лучше не совершать больших покупок.