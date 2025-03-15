Сегодня 15 марта: какой день в истории

15 марта 2024 года россияне ракетным ударом по Одессе убили 21 человека, в том числе – спасателей и медиков. В 2011-м в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. В 1927-м начали строить ДнепроГЭС. В 1917-м отрекся от престола российский император Николай II. В 1892-м американский предприниматель Джесси Рено запатентовал эскалатор. В 1848-м началась Венгерская революция. В 1867-м создали Австро-Венгерскую империю. В 44-м году до н.э. убили Юлия Цезаря.

Праздники и памятные даты 15 марта

15 марта – День провозглашения Карпатской Украины.

В мире – Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения и Международный день борьбы с полицейской жестокостью.

Также сегодня: Международный день борьбы с исламофобией, Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день речей, День Брута (или День против измены), Международный день переосмысления богатства, Международный день спортивных автогонок (отмечают в третью субботу марта).

15 марта в истории

15 марта 44 года до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря. Подробнее.

15 марта 1848 года началась Венгерская революция. Подробнее.

15 марта 1867 года заключили Австро-Венгерское соглашение (или Австро-Венгерский компромисс). Подробнее.

15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. Подробнее.

15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.

15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС. Подробнее.

15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. Подробнее.

15 марта 2024 года армия РФ нанесла самый жестокий удар по Одессе. В результате ракетной атаки погиб 21 человек, еще 74 получили ранения. Били посреди рабочего дня – около 11:00. Когда все службы находились на месте, произошел повторный удар. В этот день погибли 20 человек, в том числе один медик и один спасатель ГСЧС.

На следующий день начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество жертв российской атаки выросло до 21.

«Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия», — написал Кипер.

Церковный праздник 15 марта

15 марта чтят память мученика Агапия и семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Подробнее.

Народные приметы

Если 15 марта мороз, деревья зацветут поздно.

Если в этот день сильный ветер, то и остаток марта будет ветреным.

Мороз или снег означают, что травы и цветов еще долго не будет.

Что нельзя делать 15 марта

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Лучше не совершать больших покупок.