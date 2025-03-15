Сегодня 15 марта: какой день в истории
15 марта 2024 года россияне ракетным ударом по Одессе убили 21 человека, в том числе – спасателей и медиков. В 2011-м в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. В 1927-м начали строить ДнепроГЭС. В 1917-м отрекся от престола российский император Николай II. В 1892-м американский предприниматель Джесси Рено запатентовал эскалатор. В 1848-м началась Венгерская революция. В 1867-м создали Австро-Венгерскую империю. В 44-м году до н.э. убили Юлия Цезаря.
Праздники и памятные даты 15 марта
15 марта – День провозглашения Карпатской Украины.
В мире – Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения и Международный день борьбы с полицейской жестокостью.
Также сегодня: Международный день борьбы с исламофобией, Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день речей, День Брута (или День против измены), Международный день переосмысления богатства, Международный день спортивных автогонок (отмечают в третью субботу марта).
15 марта в истории
15 марта 44 года до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря. Подробнее.
15 марта 1848 года началась Венгерская революция. Подробнее.
15 марта 1867 года заключили Австро-Венгерское соглашение (или Австро-Венгерский компромисс). Подробнее.
15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. Подробнее.
15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.
15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС. Подробнее.
15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. Подробнее.
15 марта 2024 года армия РФ нанесла самый жестокий удар по Одессе. В результате ракетной атаки погиб 21 человек, еще 74 получили ранения. Били посреди рабочего дня – около 11:00. Когда все службы находились на месте, произошел повторный удар. В этот день погибли 20 человек, в том числе один медик и один спасатель ГСЧС.
На следующий день начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что количество жертв российской атаки выросло до 21.
«Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия», — написал Кипер.
Церковный праздник 15 марта
15 марта чтят память мученика Агапия и семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Подробнее.
Народные приметы
Если 15 марта мороз, деревья зацветут поздно.
Если в этот день сильный ветер, то и остаток марта будет ветреным.
Мороз или снег означают, что травы и цветов еще долго не будет.
Что нельзя делать 15 марта
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Лучше не совершать больших покупок.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, загиблі, история, Одесса, погибшие, ракетний удар, свято, спасатели, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта 2024 года россияне ракетным ударом по Одессе убили 21 человека, в том числе – спасателей и медиков. В 2011-м в Сирии начались беспорядки, приведшие к войне".