Сьогодні 15 березня: який день в історії

15 березня 2024 року росіяни ракетним ударом по Одесі вбили 21 особу, в тому числі – рятувальників і медиків. У 2011-му в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни. У 1927-му почали будувати ДніпроГЕС. У 1917-му зрікся престолу російський імператор Ніколай II. У 1892-му американський підприємець Джессі Рено запатентував ескалатор. У 1848-му почалася Угорська революція. У 1867-му створили Австро-Угорську імперію. У 44-му році до н.е. вбили Юлія Цезаря.

Свята та пам’ятні дати 15 березня

15 березня – День проголошення Карпатської України.

У світі – Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення та Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з ісламофобією, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів, Всесвітній день промов, День Брута (або День проти зради), Міжнародний день переосмислення багатства, Міжнародний день спортивних автоперегонів (відзначають у третю суботу березня).

15 березня в історії

15 березня 44 року до н.е. змовники вбили римського диктатора Юлія Цезаря. Докладніше.

15 березня 1848 року розпочалася Угорська революція. Докладніше.

15 березня 1867 року уклали Австро-Угорську угоду (або Австро-Угорський компроміс). Докладніше.

15 березня 1892 року американський підприємець Джессі Рено запатентував перший ескалатор. Докладніше.

15 березня 1917 року російський імператор Ніколай II у результаті подій Лютневої революції зрікся престолу на користь свого брата, великого князя Міхаїла Александровича. Проте той відмовився прийняти корону. У результаті сформували Тимчасовий уряд на чолі із князем Георгієм Львовим.

15 березня 1927 року на Дніпрі почали будувати колосальну гідроелектростанцію – ДніпроГЕС. Докладніше.

15 березня 2011 року в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни. Докладніше.

15 березня 2024 року армія РФ завдала найжорстокішого удару по Одесі. Внаслідок ракетної атаки загинула 21 людина, ще 74 отримали поранення. Били посеред робочого дня – близько 11:00. Коли всі служби перебували на місці, стався повторний удар. Цього дня загинули 20 людей, у тому числі один медик та один рятувальник ДСНС.

Наступного дня начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв російської атаки зросла до 21.

“Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов. Щирі співчуття родині та вічна памʼять Герою без зброї”, – написав Кіпер.

Церковне свято 15 березня

15 березня вшановують пам’ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 15 березня мороз, то дерева зацвітуть пізно.

Якщо в цей день сильний вітер, то й залишок березня буде вітряним.

Також мороз або сніг означають, що трави та квітів ще довго не буде.

Що не можна робити 15 березня

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Краще не здійснювати великих покупок.