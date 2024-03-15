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В Одесі вже 19 загиблих і 73 поранених – інформація генпрокурора (фото)

Події 18:37   15.03.2024
Олена Нагорна
В Одесі вже 19 загиблих і 73 поранених – інформація генпрокурора (фото)

Станом на 17:00 кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Одесі зросла до 19. Ще 73 людей поранено, повідомляє генпрокурор Андрій Костін.

Серед жертв та постраждалих, за його словами, – місцеві жителі, медики, співробітники ДСНС.

“Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару… Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством”, – повідомив Костін.


Фото: фейсбук Андрія Костіна

Нагадаємо, 15 березня близько 11:00 військові РФ ракетами атакували Одесу. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, ворог завдав повторного удару. Було пошкоджено десять приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальні автомобілі. 16 березня в Одесі оголошено жалобу.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 18:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17:00 кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Одесі зросла до 19".