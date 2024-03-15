В Одессе уже 19 погибших и 73 раненых — информация генпрокурора (фото)

По состоянию на 17:00 количество погибших в результате ракетных ударов по Одессе возросло до 19. Еще 73 человека ранены, сообщает генпрокурор Андрей Костин.

Среди жертв и пострадавших, по его словам, — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС.

«Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого удара… Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством», — сообщил Костин.



Фото: Facebook Андрея Костина

Напомним, 15 марта около 11:00 военные РФ ракетами атаковали Одессу. Когда спасатели прибыли на место тушить пожар, враг нанес повторный удар. Были повреждены десять частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. 16 марта в Одессе объявлен траур.