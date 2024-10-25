Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что пять руководителей областных прокуратур, среди которых и Харьковской, и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.

«Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда», – сообщил Костин.

Сейчас идет служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.