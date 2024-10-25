Live
  • Пт 25.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор

Политика 20:23   25.10.2024
Оксана Якушко
Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор Скриншот

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что пять руководителей областных прокуратур, среди которых и Харьковской, и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.

«Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда», – сообщил Костин.

Сейчас идет служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

Читайте также: «Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
25.10.2024, 11:28
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
25.10.2024, 08:20
Троллейбусы в Харькове два дня будут ходить по новому: как планировать маршрут
Троллейбусы в Харькове два дня будут ходить по новому: как планировать маршрут
25.10.2024, 10:25
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
25.10.2024, 19:19
Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор
Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор
25.10.2024, 20:23
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
Новости Харькова – главное за 25.10: РФ бьет по области, есть погибшие
25.10.2024, 20:35

Новости по теме:

17:29
Поджоги авто ВСУ и ж/д оборудования на Харьковщине: среди фигурантов 13 детей
11:03
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22:03
Почти 2700 человек погибли из-за агрессии РФ на Харьковщине — Фильчаков
17:38
ФАБ-500 ударила по 9-этажке в Харькове, россияне атаковали 3 самолетами
20:07
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)

Вы читали новость: «Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что пять руководителей областных прокуратур, среди которых и Харьковской, написали заявления об увольнении.".