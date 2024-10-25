Глава Харьковской облпрокуратуры написал заявление об увольнении – генпрокурор
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что пять руководителей областных прокуратур, среди которых и Харьковской, и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении.
«Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об освобождении от должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда», – сообщил Костин.
Сейчас идет служебное расследование правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Александр Фильчаков, генпрокурор, костин, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 20:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что пять руководителей областных прокуратур, среди которых и Харьковской, написали заявления об увольнении.".