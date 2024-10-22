Поджоги авто ВСУ и ж/д оборудования на Харьковщине: среди фигурантов 13 детей
Более 40 уголовных производств по фактам поджогов 37 автомобилей, которые находились на балансе ВСУ или в пользовании военных, открыли правоохранители в течение этого года.
Эти эпизоды зарегистрировали по ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), рассказал в интервью OBOZ.UA руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Он отметил, что жители Харькова и области, среди которых безработные и несовершеннолетние, совершали поджоги по заказу спецслужб РФ с помощью Telegram-каналов и фиксировали свои действия на видео. Большая часть исполнителей хотела легкого заработка.
Фильчаков напомнил, что также фиксировались поджоги релейных шкафов «Укрзализниці».
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В семи уголовных производствах по фактам поджогов автомобилей военных и релейных шкафов «Укрзалізниці» на причастность к преступлениям проверяют 13 несовершеннолетних. Самому молодому фигуранту, которого завербовали россияне, — 10 лет.
В пяти уголовных производствах шести лицам сообщили о подозрении. В указанных делах несовершеннолетние привлекались к диверсионной деятельности через Telegram представителями спецслужб РФ через анонимные аккаунты с обещаниями денежного вознаграждения.
«Это не идейные люди. Это наиболее уязвимая, на мой взгляд, категория общества. Потому что дети больше всего подвергаются влиянию», — констатировал Фильчаков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобили, Александр Фильчаков, поджоги, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 17:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 40 уголовных производств по фактам поджогов 37 автомобилей, которые находились на балансе ВСУ или в пользовании военных, открыли правоохранители в течение этого года.".