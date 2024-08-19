Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом
Двоим безработным жителям Мерефы сообщили о подозрении в диверсионной деятельности – поджогах по заказу спецслужб РФ железнодорожного оборудования, чтобы сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.
В июле текущего года мужчинам 27 и 30 лет в Telegram предложили заработать 8 тысяч гривен представители спецслужбы РФ, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Фигуранты должны были поджечь батарейные шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожных путях АО «Укрзалізниця». Так враг рассчитывал сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую. Мужчины заранее отследили расписание движения через Мерефу поездов, чтобы максимально заблокировать их перемещение.
Как рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, злоумышленники осуществили серию повреждений батарейных шкафов. Диверсанты ломом взламывали металлические двери, обливали оборудование легковоспламеняющейся смесью и поджигали. Фотоподтверждения они отправляли представителям государства-агрессора.
«Мужчины выбирали оборудование на тех участках железной дороги, которые используются для переброски военной техники и боеприпасов в сторону фронта. В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли Харьковской области», — отметил Абдула.
Диверсантов задержали «на горячем» во время поджога очередного батарейного шкафа вблизи узловой железнодорожной станции в пригороде Харькова. Обоих суд уже взял под стражу без права внесения залога.
Мужчинам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Читайте также: 17 авто военных, а не 40, подожгли на Харьковщине: ночью был новый случай
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: диверсанты, диверсия, железная дорога, СБУ, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 14:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоим безработным жителям Мерефы сообщили о подозрении в диверсионной деятельности – поджогах по заказу спецслужб РФ железнодорожного оборудования, чтобы сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.".