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Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом

Происшествия 14:45   19.08.2024
Елена Нагорная
Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом

Двоим безработным жителям Мерефы сообщили о подозрении в диверсионной деятельности – поджогах по заказу спецслужб РФ железнодорожного оборудования, чтобы сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.

В июле текущего года мужчинам 27 и 30 лет в Telegram предложили заработать 8 тысяч гривен представители спецслужбы РФ, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Фигуранты должны были поджечь батарейные шкафы системы сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожных путях АО «Укрзалізниця». Так враг рассчитывал сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую. Мужчины заранее отследили расписание движения через Мерефу поездов, чтобы максимально заблокировать их перемещение.

Как рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, злоумышленники осуществили серию повреждений батарейных шкафов. Диверсанты ломом взламывали металлические двери, обливали оборудование легковоспламеняющейся смесью и поджигали. Фотоподтверждения они отправляли представителям государства-агрессора.

«Мужчины выбирали оборудование на тех участках железной дороги, которые используются для переброски военной техники и боеприпасов в сторону фронта. В дальнейшем злоумышленники должны были продолжить серию поджогов на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли Харьковской области», — отметил Абдула.

Диверсантов задержали «на горячем» во время поджога очередного батарейного шкафа вблизи узловой железнодорожной станции в пригороде Харькова. Обоих суд уже взял под стражу без права внесения залога.

Мужчинам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоим безработным жителям Мерефы сообщили о подозрении в диверсионной деятельности – поджогах по заказу спецслужб РФ железнодорожного оборудования, чтобы сорвать перевозку техники, оружия и боеприпасов ВСУ на передовую.".