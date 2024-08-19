Диверсантів-паліїв спіймали “на гарячому” на залізниці під Харковом (фото)

Двом безробітним жителям Мерефи повідомили про підозру у диверсійній діяльності – підпалах на замовлення спецслужб РФ залізничного обладнання, щоб зірвати перевезення техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

У липні поточного року чоловікам 27 та 30 років у телеграмі запропонували заробити 8 тисяч гривень представники спецслужби РФ, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Фігуранти мали підпалити батарейні шафи системи сигналізації, централізації та блокування на залізничних коліях АТ «Укрзалізниця». Так ворог розраховував зірвати перевезення техніки, зброї та боєприпасів ЗСУ на передову. Чоловіки заздалегідь відстежили розклад руху через Мерефу поїздів, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

Як розповів речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула, зловмисники здійснили серію пошкоджень батарейних шаф. Диверсанти ломом зламували металеві двері, обливали обладнання легкозаймистою сумішшю та підпалювали. Фотопідтвердження вони надсилали представникам держави-агресорки.

“Чоловіки обирали обладнання на тих ділянках залізниці, які використовуються для перекидання військової техніки та боєприпасів у бік фронту. Надалі зловмисники мали продовжити серію підпалів на обʼєктах критичної інфраструктури залізничної галузі Харківської області“, – зазначив Абдула.

Диверсантів затримали “на гарячому” під час підпалу чергової батарейної шафи поблизу вузлової залізничної станції у передмісті Харкова. Обох суд уже взяв під варту без права внесення застави.

Чоловікам інкримінують диверсію, вчинену в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.