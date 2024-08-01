17 авто військових, а не 40, підпалили на Харківщині: вночі був новий випадок

17 випадків підпалів авто військових, а не 40, зареєстрували на Харківщині, уточнив в етері “Суспільне новини” очільник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він зазначив, що начальник ХОВА Олег Синєгубов, коли 31 липня говорив про “40 випадків підпалів військових авто”, мав на увазі загальну кількість підпалів різних машин у регіоні з 2022 року.

“Стосовно безпосередньо автомобілів військових. Таких фактів не 40. Таких фактів у нас 17 зареєстровано по області. Усі ці факти нами розслідувались і розкриті. За вчинення вказаних дій нами затримано вісім осіб. Ми спільно з прокуратурою та СБУ відпрацьовуємо цих осіб. Ми у своїх зверненнях до громадян вказували, що аналіз суб’єктів, які вчиняють такі дії, вказує на те, що це переважно неповнолітні… У нас з вказаної категорії 18-20 років були суб’єкти. Це прикордонний такий вік. Це вік навіть не від 12, а від 10 років. У нас є такий факт. Людина навіть не досягла віку кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність у нас з 14 років. А з 11 років можуть застосовуватися примусові заходи виховного характеру”, – пояснив Тимошко.

За його словами, дітей, які пішли на такі злочини, не можна віднести до якоїсь певної верстви населення.

“Це діти з абсолютно різних сімей. Батьки в шоці від того, що відбувається. Батьки абсолютно про це не знали. Батьки в багатьох випадках не просто проукраїнську позицію займають, а й долучені до Сил оборони України. Є випадки, що батьки займаються обороною Харківщини й обороною держави”, – розповів очільник облуправління Нацполіції.



За даними правоохоронця, за підпал автомобіля росіяни платять приблизно 80 тисяч гривень або 2 тисячі доларів, із них виконавець отримує половину, а решту забирають посередники.

“Тобто хтось один знаходить в телеграм-каналі росіянина, агента ФСБ, починає з ним спілкування, сам не йде, не палить, знаходить якогось товариша і каже: “А хочеш заробити гроші?” Ми одного неповнолітнього з-поміж тих, які це вчиняли, спитали, навіщо він це зробив. Він щиро каже: “Я хотів мати класний комп’ютер. Два автомобілі – комп’ютер, який в мене буде, і я буду грати в Counter-Strike”. – Ти розумієш, що ти ламаєш собі долю через “залізяки”? – Ну, так, тепер я вже все зрозумів, пробачте, я більше такого робити не буду, я дурень. Жоден ще не сказав, що він має проросійську чи якусь іншу позицію. Тобто, як правило, ті, хто палять авто, не мають антиукраїнської позиції. Вони йдуть на ці дії виключно з метою заробити кошти”, – розповів Тимошко.

Він роз’яснив, що підпал є тяжким злочином, тому працівники поліції мають право затримувати ймовірних порушників у порядку статті 208 КПКУ та надалі звертатися до суду за погодженням з прокуратурою про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Єдиний спосіб – це контролювати дітей, профілактика. Друге, що стосується поліції, то ми, звісно, посилили заходи. Ми додаткові сили та наряди виставляємо вночі в тих місцях, де можуть бути вчинені такі дії. Сьогодні вночі ми таких зловили двох. Також був підпалений автомобіль. Прямо на місці фактично працівники поліції затримали двох фігурантів. Вони зараз дають покази в межах слідчих дій. Зараз ми їх відпрацьовуємо, будемо це анонсувати трошки пізніше. У даному випадку це були повнолітні”, – повідомив Тимошко.