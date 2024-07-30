Підпалив автомобіль ЗСУ: 18-річний харків’янин може сісти на 10 років (відео)
18-річного мешканця Харкова підозрюють у підпалі автомобіля “Range Rover”, який маркований пікселем ЗСУ і належить захиснику України.
За даними поліції, харків’янин погодився на пропозицію невідомого заробити на підпалі військового автомобіля 40 тисяч гривень.
“Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував “підробіток” – за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового, та надав інформацію про авто. Молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав “роботодавцю” відео пожежі”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліція, прибувши на місце пожежі, виявила поряд з авто пляшку із залишками запальної суміші. А особу палія встановили протягом доби. Витратити “зароблене” 18-річний харків’янин не встиг. Йому вже повідомили про підозру в умисному знищенні чи пошкодженні майна шляхом підпалу. За це передбачено позбавлення волі на 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "18-річного мешканця Харкова підозрюють у підпалі автомобіля “Range Rover”, який маркований пікселем ЗСУ і належить захиснику України".