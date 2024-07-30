Поджег автомобиль ВСУ: 18-летний харьковчанин может сесть на 10 лет (видео)

18-летнего жителя Харькова подозревают в поджоге автомобиля «Range Rover», окрашенного в пиксель ВСУ и принадлежащего защитнику Украины.

По данным полиции, харьковчанин согласился на предложение неизвестного заработать на поджоге военного автомобиля 40 тысяч гривен.

«Парень в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил «подработку» — за 40 тысяч гривен поджечь автомобиль военного и предоставил информацию об автомобиле. Молодой человек согласился, и вечером 25 июля приехал на железнодорожный вокзал Харькова, где находился автомобиль. Для преступления злоумышленник прихватил с собой бутылку бензина, дождался вечера и поджег внедорожник. После чего отправил «работодателю» видео пожара», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция, прибыв на место пожара, обнаружила рядом с авто бутылку с остатками зажигательной смеси. А лично поджигателя установили в течение суток. Потратить «заработанное» 18-летний харьковчанин не успел. Ему уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. За это предусмотрено лишение свободы на 10 лет.