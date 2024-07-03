Обманул ВСУ на 1,2 млн грн и сядет на 6 лет: суд приговорил жителя Харьковщины
Житель Лозовой «продавал» несуществующие автомобили для нужд ВСУ, за что и поплатился.
31-летнего мужчину Лозовской горрайонный суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы. В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности дела.
«Житель г. Лозовая, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, снова нарушил закон. Мужчина, зная о большом спросе военных и волонтеров, оказывающих помощь украинским военнослужащим, на автомобили для выполнения боевых задач, решил заработать на этом. Злоумышленник размещал в интернете фейковые объявления о продаже внедорожников. Фактически же автомобилей у него не было, как и намерения заключать честное соглашение. Когда на объявление мошенника отзывались потенциальные покупатели, его подельник согласовывал с ними детали покупки и сообщал о необходимости внесения предоплаты. Сразу после зачисления денег на карту «продавец» переставал выходить на связь», — описала схему мошенничества пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Несмотря на простоту «двухходовки», следователи установили, что таким образом мошенник обманул 13 украинских военнослужащих. Сумма ущерба, которую он нанес защитникам Украины, — около 1,2 млн грн.
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Суда деятель ожидал в СИЗО. А во время заседаний свою вину не признал. Его версия такова: устроился на работу, связанную с поиском людей, на банковские карты которых можно было перечислять деньги.
«Мужчина отметил, что лично никого не обманывал и отвечал только за проведение платежей на конкретные карточки», — отметили прокуроры.
Несмотря на это, доказательств хватило, чтобы суд вынес обвинительный приговор. Впрочем, осужденный еще может подать апелляцию.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автомобили, ВСУ, мошенничество, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Лозовой «продавал» несуществующие автомобили для нужд ВСУ, за что и поплатился".