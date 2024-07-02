Лжеволонтер «кинул» военного ВСУ на 30 тысяч гривен на Харьковщине

Лжеволонтер, по версии следствия, обещал своему знакомому военнослужащему помочь приобрести дрон, но, получив деньги, перестал выходить на связь.

«Дознанием установлено, что житель города Лозовая в ноябре 2022 года случайно встретился со своим знакомым, являющимся военнослужащим ВСУ. В ходе разговора защитник сообщил, что есть необходимость в квадрокоптере для выполнения задач во время боевых действий. 25-летний мужчина быстро сориентировался и отметил, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь в этом. В ходе дальнейшей переписки в мессенджере он рассказал, что имеет в наличии коптер и, чтобы получить его, необходимо перевести предоплату в размере 30 тысяч гривен», — описала события пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Когда же военный сбросил на банковскую карту своему знакомому необходимую «предоплату», тот просто исчез, прихватив деньги. Сейчас это дело уже направили в суд. Обвиняют лозовчанина в мошенничестве.