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Псевдоволонтер “кинув” військового ЗСУ на 30 тисяч гривень на Харківщині

Суспільство 10:55   02.07.2024
Оксана Горун
Псевдоволонтер “кинув” військового ЗСУ на 30 тисяч гривень на Харківщині

Псевдоволонтер, за версією слідства, обіцяв своєму знайомому військовослужбовцю допомогти придбати дрон, але отримавши гроші, перестав виходити на зв’язок.

Дізнанням встановлено, що мешканець міста Лозова в листопаді 2022 року випадково зустрівся зі своїм знайомим, який є військовослужбовцем ЗСУ. У ході розмови захисник повідомив, що є потреба у квадрокоптері для виконання завдань під час бойових дій. 25-річний чоловік швидко “зорієнтувався” та зазначив, що займається волонтерською діяльністю і може допомогти в цьому. В ході подальшого листування в месенджері він розказав, що має в наявності коптер і, щоб отримати його, необхідно переказати передоплату в розмірі 30 тисяч гривень”, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Коли ж військовий скинув на банківську картку своєму знайомому необхідну передоплату, той просто зник, прихопивши гроші. Наразі цю справу вже направили до суду. Звинувачують лозівця у шахрайстві.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Псевдоволонтер “кинув” військового ЗСУ на 30 тисяч гривень на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 10:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Псевдоволонтер, за версією слідства, обіцяв своєму знайомому військовослужбовцю допомогти придбати дрон, але отримавши гроші, перестав виходити на зв’язок".