У Харкові чоловік каменем розбив Teslа на парковці та сам викликав поліцію

Суд виніс вирок у справі про незвичайне хуліганство, яке сталося на Салтівці у Харкові 10 жовтня 2023 року. Подробиці подій повідомила “Судово-юридична” газета.

“Жертвою” харків’янина Станіслава Ф. стала “Tesla Model S”, припаркована біля одного з будинків на Салтівці. Причини раптової ненависті, яка виникла в чоловіка до творіння Ілона Маска, невідомі. Однак у суді зазначили, що обвинувачений був наркозалежним. Перш ніж використати проти іномарки камінь, хуліган спробував “розжитися” більш надійною “зброєю”.

“Він зайшов у магазин з продажу алкогольних напоїв, який знаходився поруч, де попросив у знайомої, яка там працює продавцем, молоток або сокиру, щоб розбити автомобіль. Коли продавець відмовилася надати йому молоток або сокиру, Ф. попросив у неї мобільний телефон, з якого подзвонив у поліцію. Ф. повідомив поліцейським, що хоче вчинити особливе тяжке кримінальне правопорушення, а після цього залишив магазин і направився до автомобіля “Tesla”, – описали події в “Судово-юридичній газеті”.

Відсутність сокири чи молотка рушника не зупинила. Він підняв із землі камінь, а потім методично розбив скло передніх пасажирських дверей, кинув камінь на капот, заліз на дах “Tesla” і стрибав на ньому, а завершив “шоу”, розбивши зсувне скло даху автомобіля. Зупинили знищення автомобіля патрульні, що проїжджали повз.

Загалом “Tesla” громадянин трощив майже 10 хвилин. За оцінками експертів, за цей час він завдав збитків на 50,5 тис. гривень. Знищувач визнав свою провину, але як він відшкодовуватиме збитки господареві автомобіля – велике питання. Адже ідейний борець із “Tesla” – безробітний, з 2015 року стоїть на обліку в нарколога та неодноразово лікувався у психіатричній клініці. Московський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у хуліганстві, призначив йому штраф у 17 тис. грн (з розстрочкою на 12 місяців), а також задовольнив цивільний позов власника Tesla до Ф. у розмірі 107,3 ​​тисячі гривень.