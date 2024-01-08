Tesla і SpaceX турбуються, що Ілон Маск вживає важкі наркотики – WSJ

Деякі керівники та члени ради директорів Tesla та SpaceX побоюються, що вживання мільярдером наркотиків, включаючи ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін, може завдати шкоди його компаніям, пише The Wall Street Journal.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби, часто на приватних вечірках по всьому світу, де відвідувачі підписують угоди про нерозголошення або здають свої телефони, щоб увійти. Маск раніше публічно курив марихуану і говорив, що має рецепт на психоделічний кетамін.

Наприклад, у 2018 році він прийняв кілька пігулок кислоти на вечірці, яку влаштував у Лос-Анджелесі. Наступного року він влаштував вечірку із чарівними грибами на заході у Мексиці. У 2021 році він разом зі своїм братом Кімбалом Маском для розваги прийняв кетамін у Майамі на домашній вечірці під час Art Basel. Він приймав заборонені наркотики разом із чинним членом SpaceX та колишнім членом ради директорів Tesla Стівом Джурветсоном.

Люди, близькі до 52-річного Маску, кажуть, що він продовжує вживати наркотики, особливо кетамін, і що вони стурбовані тим, що це може спричинити кризу зі здоров’ям та завдати шкоди його бізнесу.

Незаконне вживання наркотиків, швидше за все, стане порушенням федеральної політики та може поставити під загрозу мільярди доларів державних контрактів SpaceX. Маск є невід’ємною частиною вартості своїх компаній, потенційно наражаючи на ризик активи інвесторів на суму близько $1 трильйона, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США.

SpaceX – єдина американська компанія, яка отримала дозвіл на транспортування астронавтів НАСА на Міжнародну космічну станцію та назад. Пентагон останніми роками збільшив закупівлі ракет SpaceX, а компанія також прагне розвивати великий бізнес із продажу супутникових послуг органам національної безпеки.

Один з колишніх директорів Tesla, Лінда Джонсон Райс, настільки розчарувалася нестабільною поведінкою Маска через вживання наркотиків, що не балотувалася на переобрання до ради директорів компанії з виробництва електромобілів у 2019 році.

Адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що Маск «регулярно та вибірково проходить тести на наркотики у SpaceX і жодного разу не провалив тест». Спіро, який заявив, що представляє компанію Tesla, у відповідь на докладні питання додав, що «в цій статті є й інші хибні факти», але не уточнив які.

Люди, що оточують Маска, давно звикли до його запальної поведінки. Проте деякі керівники SpaceX, які тривалий час працювали з ним, помітили зміни на заході компанії наприкінці 2017 року.

Сотні співробітників SpaceX зібралися навколо центру управління польотами в штаб-квартирі ракетної компанії в Хоторні, штат Каліфорнія, в очікуванні Маска, який майже на годину запізнився на загальні збори.

Коли Маск нарешті вийшов на сцену, він поводився дивно. За словами присутніх керівників, він невиразно вимовляв слова і безладно говорив близько 15 хвилин, а також неодноразово називав прототип ракети Big Falcon Rocket компанії SpaceX, відомий як BFR, «Великою чортовою ракетою».

Президент SpaceX Гвінн Шотвелл зрештою втрутилася і взяла на себе керівництво зустріччю.

Спіро назвав опис інциденту SpaceX “хибним, що було підтверджено незліченною кількістю присутніх людей”. Він відмовився уточнити, що конкретно було хибним, чи описати незліченну кількість людей.

У 2018 році у Маска виникли проблеми з НАСА через куріння марихуани на шоу Джо Рогана, що викликало у деяких тривожні сигнали про вплив поведінки Маска на бізнес та змусило співробітників SpaceX проходити вибіркове тестування на наркотики.

Крім порушення федеральних контрактів, будь-який вид незаконного вживання наркотиків порушить політику компаній у SpaceX і в Tesla, а також поставить під питання виконавчу роль Маска в громадській компанії Tesla, де рада директорів зобов’язана акціонерам контролювати управління.

Маск займається шістьма компаніями, у тому числі платформою соціальних мереж X (раніше Twitter); тунелебудівне підприємство The Boring Co.; стартап із імплантації мозку Neuralink; та нова компанія, що займається штучним інтелектом. Його ділове життя перетікає у його особистий час, що незвичайно навіть для інших керівників.

Він розповів, що в Tesla та X регулярно ночував в офісі. Він часто відправляє електронні листи співробітникам компанії посеред ночі та проводить робочі зустрічі опівночі. Він сказав, що працює майже без перерви. «Відпустка — сильне слово», — сказав він у своїх свідченнях у суді 2022 року.

Вживання наркотиків також стало болючою темою для директорів компаній Маска, оскільки деякі з них є його близькими друзями, відвідують вечірки та подорожують із ним.

Місцеперебування керівника ретельно охороняється, та його захищає приватна охорона. У його компаніях керівникам та співробітникам доводиться підписувати угоди про нерозголошення інформації.

У 2023 році The Wall Street Journal повідомила, що Ілон Маск приймає мікродози кетаміну від депресії, а також приймає повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у Твіттері, що кетамін — найкращий спосіб впоратися з депресією в порівнянні з антидепресантами, які широко призначають та які «зомбують» людей.

У більшості американських компаній члени ради директорів не зобов’язані проводити розслідування щодо вживання наркотиків одним із керівників, але вони часто вживають заходів, якщо вважають, що це впливає на бізнес.

Це може включати надання відпустки для лікування або початок розслідування. Вживання наркотиків є складнішою проблемою, оскільки зберігання кокаїну може спричинити кримінальний злочин.

Так, у 2020 році зловживання кетаміном колишнього генерального директора Zappos Тоні Се зрештою змусило втрутитися керівників компанії Amazon. Вони дали Се пару місяців, щоб він навів лад у своїх справах, а коли він не зміг цього зробити, подав у відставку. Наприкінці 2020 року Се виявився замкненим під час пожежі в будинку, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, і пізніше помер від отриманих травм.

Кодекс поведінки Tesla описує виробника електромобілів як місце, вільне від наркотиків, і забороняє всім співробітникам, включаючи керівників, використовувати їх навіть за межами офісу.

Незаконне вживання наркотиків співробітниками також є порушенням правил, що регулюють контракти на суму понад 14 мільярдів доларів, які приватна ракетна компанія Маска SpaceX уклала з урядом США на цивільні та військові космічні місії. Як генеральний директор і засновник SpaceX, Маск має допуск до секретної інформації. А інвестори часто заплющували очі на побоювання з приводу Маска, у тому числі на його вживання наркотиків, особливо коли справи у Tesla йшли добре, і виторг зростав.

Але все може змінитись.