Tesla и SpaceX беспокоятся, что Илон Маск употребляет тяжелые наркотики – WSJ

Некоторые руководители и члены совета директоров Tesla и SpaceX опасаются, что употребление миллиардером наркотиков, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин, может нанести вред его компаниям, пишет The Wall Street Journal.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, часто на частных вечеринках по всему миру, где посетители подписывают соглашения о неразглашении или сдают свои телефоны, чтобы войти. Маск ранее публично курил марихуану и говорил, что у него есть рецепт на психоделический кетамин.

Например, в 2018 году он принял несколько таблеток кислоты на вечеринке, которую устроил в Лос-Анджелесе. В следующем году он устроил вечеринку с волшебными грибами на мероприятии в Мексике. В 2021 году он вместе со своим братом Кимбалом Маском для развлечения принял кетамин в Майами на домашней вечеринке во время Art Basel. Он принимал запрещенные наркотики вместе с действующим членом SpaceX и бывшим членом совета директоров Tesla Стивом Джурветсоном.

Люди, близкие к 52-летнему Маску, говорят, что он продолжает употреблять наркотики, особенно кетамин, и что они обеспокоены тем, что это может вызвать кризис со здоровьем и нанести ущерб его бизнесу.

Незаконное употребление наркотиков, скорее всего, станет нарушением федеральной политики и может поставить под угрозу миллиарды долларов государственных контрактов SpaceX. Маск является неотъемлемой частью стоимости своих компаний, потенциально подвергая риску активы инвесторов на сумму около $1 триллиона, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть космической программы США.

SpaceX — единственная американская компания, получившая разрешение на транспортировку астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно. Пентагон в последние годы увеличил закупки ракет SpaceX, а компания также стремится развивать крупный бизнес по продаже спутниковых услуг органам национальной безопасности.

Один из бывших директоров Tesla, Линда Джонсон Райс, настолько разочаровалась нестабильным поведением Маска и ее опасениями по поводу его употребления наркотиков, что не баллотировалась на переизбрание в совет директоров компании по производству электромобилей в 2019 году.

Адвокат Маска Алекс Спиро заявил, что Маск «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». Спиро, заявивший, что представляет компанию Tesla, в ответ на подробные вопросы добавил, что «в этой статье есть и другие ложные факты», но не уточнил какие.

Окружающие Маска люди давно привыкли к его вспыльчивому поведению. Однако некоторые руководители SpaceX, долгое время работавшие с ним, заметили перемены на мероприятии компании в конце 2017 года.

Сотни сотрудников SpaceX собрались вокруг центра управления полетами в штаб-квартире ракетной компании в Хоторне, штат Калифорния, в ожидании Маска, который почти на час опоздал на общее собрание по поводу последней ракеты компании.

Когда Маск наконец вышел на сцену, он вел себя странно. По словам присутствовавших руководителей, он невнятно произносил слова и бессвязно болтал около 15 минут, а также неоднократно называл прототип ракеты Big Falcon Rocket компании SpaceX, известный как BFR, «Большой чертовой ракетой».

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл в конечном итоге вмешалась и взяла на себя руководство встречей.

Спиро назвал описание инцидента SpaceX «ложным, что было подтверждено бесчисленным количеством присутствовавших людей». Он отказался уточнить, что конкретно было ложным, или описать бесчисленное количество людей.

В 2018 году у Маска возникли проблемы с НАСА из-за курения марихуаны на шоу Джо Рогана, что вызвало у некоторых тревожные сигналы о влиянии поведения Маска на бизнес и заставило сотрудников SpaceX проходить выборочное тестирование на наркотики.

Помимо нарушения федеральных контрактов, любой вид незаконного употребления наркотиков нарушит политику компаний в SpaceX и в Tesla, а также поставит под вопрос исполнительную роль Маска в публичной компании Tesla, где совет директоров обязан акционерам контролировать управление.

Маск курирует шесть компаний, в том числе платформу социальных сетей X (ранее Twitter); туннелестроительное предприятие The Boring Co.; стартап по имплантации мозга Neuralink; и новая компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Его деловая жизнь перетекает в его личное время, что необычно даже для других руководителей.

Он рассказал, что в Tesla и X регулярно ночевал в офисе. Он часто отправляет электронные письма сотрудникам компании посреди ночи и проводит рабочие встречи в полночь. Он сказал, что работает почти без перерыва. «Отпуск — сильное слово», — сказал он в своих показаниях в суде в 2022 году.

Употребление наркотиков также стало болезненной темой для директоров компаний Маска, поскольку некоторые из них являются его близкими друзьями, посещают вечеринки и путешествуют с ним.

Местонахождение руководителя тщательно охраняется, и его защищает частная охрана. В его компаниях руководителям и сотрудникам приходится подписывать соглашения о неразглашении информации.

В 2023 году The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск принимает микродозы кетамина от депрессии, а также принимает полные дозы на вечеринках. После публикации статьи Маск написал в Твиттере, что кетамин — лучший способ справиться с депрессией по сравнению с более широко назначаемыми антидепрессантами, которые «зомбируют» людей.

В большинстве американских компаний члены совета директоров не обязаны проводить расследование в отношении употребления наркотиков одним из руководителей, но они часто принимают меры, если считают, что это влияет на бизнес.

Это может включать в себя предоставление отпуска для лечения или начало расследования. Употребление наркотиков является более сложной проблемой, поскольку хранение кокаина может повлечь за собой уголовное преступление.

Так в 2020 году злоупотребление кетамином бывшего генерального директора Zappos Тони Се в конечном итоге заставило вмешаться руководителей компании Amazon. Они дали Се пару месяцев, чтобы он навел порядок в своих делах, а когда он не смог этого сделать, подал в отставку. В конце 2020 года Се оказался запертым во время пожара в доме, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и позже скончался от полученных травм.

Кодекс поведения Tesla описывает производителя электромобилей как место, свободное от наркотиков, и запрещает всем сотрудникам, включая руководителей, использовать их, даже за пределами офиса.

Незаконное употребление наркотиков сотрудниками также является нарушением правил, регулирующих контракты на сумму более 14 миллиардов долларов, которые частная ракетная компания Маска SpaceX заключила с правительством США на гражданские и военные космические миссии. Будучи генеральным директором и основателем SpaceX, Маск имеет допуск к секретной информации. А инвесторы часто закрывали глаза на опасения по поводу Маска, в том числе на его употребление наркотиков, особенно когда дела у Tesla шли хорошо, и выручка росла.

Но все может измениться.