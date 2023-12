Маск требует от Зеленского объяснений из-за блогера, задержанного в Харькове

Американский миллиардер и трампист Илон Маск очередной раз пытается создать скандал, связанный с Украиной. На сей раз Маск бросился защищать «американского гражданина», которого якобы «подвергают пыткам в украинской тюрьме».

Тему «страданий» Гонсало Лира в Украине решил «внезапно» (через полгода после задержания блогера, но как раз в момент решения вопроса о поддержке Украины в Конгрессе США) поднять скандальный американский телеведущий Такер Карлсон. Он известен своей поддержкой РФ и продвижением идей «русского мира» на американском ТВ — настолько явным, что его даже уволили с любимого канала Трампа — «Fox News».

«Гонсало Лира — американский гражданин, которого с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского», — заявил Карлсон в «Х» (бывшем «Twitter»).

Ep. 47 Gonzalo Lira is an American citizen who’s been tortured in a Ukrainian prison since July, for the crime of criticizing Zelensky. Biden officials approve of this, because they’d like to apply the same standard here. The media agree. Here’s a statement from Gonzalo Lira’s… pic.twitter.com/4H2otHhYHi

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 9, 2023