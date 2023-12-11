Маск требует от Зеленского объяснений из-за блогера, задержанного в Харькове

Американский миллиардер и трампист Илон Маск очередной раз пытается создать скандал, связанный с Украиной. На сей раз Маск бросился защищать «американского гражданина», которого якобы «подвергают пыткам в украинской тюрьме».

Тему «страданий» Гонсало Лира в Украине решил «внезапно» (через полгода после задержания блогера, но как раз в момент решения вопроса о поддержке Украины в Конгрессе США) поднять скандальный американский телеведущий Такер Карлсон. Он известен своей поддержкой РФ и продвижением идей «русского мира» на американском ТВ — настолько явным, что его даже уволили с любимого канала Трампа — «Fox News».

«Гонсало Лира — американский гражданин, которого с июля подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского», — заявил Карлсон в «Х» (бывшем «Twitter»).

Ep. 47 Gonzalo Lira is an American citizen who’s been tortured in a Ukrainian prison since July, for the crime of criticizing Zelensky. Biden officials approve of this, because they’d like to apply the same standard here. The media agree. Here’s a statement from Gonzalo Lira’s… pic.twitter.com/4H2otHhYHi — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 9, 2023

В комментарии под этим постом пришел миллиардер и владелец «Х» Илон Маск. Он сразу же возмутился: «Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов?» А затем решил тэгнуть лично Президента Украины Владимира Зеленского: «Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема», — написал Маск.

На самом деле, ответ на вопрос Маска о том, «есть ли в этой истории нечто большее, чем критика Зеленского», легко можно найти в материалах харьковских правоохранителей. 5 мая после задержания блогера из Чили (он, как оказалось, имеет двойное гражданство) Харьковская областная прокуратура опубликовала один из эпизодов стримов блогера. В видео он в частности говорил о «неонацистах» в Украине, которые «восемь лет обстреливали Донбасс», и оправдывал Путина.

На неожиданное «заступничество» Маска уже отреагировали в СБУ. В комментарии NV пресс-служба СБУ заявила, что все действия украинских правоохранителей происходили исключительно в рамках действующего законодательства. Блогер, задержанный в Харькове, «систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях».

Его подозревают по статье «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников» и будут судить.