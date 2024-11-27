«Слил» в сеть видео с блокпоста: харьковскому блогеру «светит» тюрьма

В суд передали дело 38-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, снял на видео блокпост с украинскими военными и выложил ролик в интернет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре мужчина двигался через один из блокпостов в городе на своем автомобиле. Во время прохождения проверки он снимал на видео военнослужащих, которые дежурили на блокпосте.

«В дальнейшем блогер смонтировал видеоролик, в котором указал точные координаты местоположения этого поста, и выложил на видеохостинге. Озвучивая ролик, мужчина указал личные данные украинских защитников. Он использовал манипулятивные тезисы и обвинял военнослужащих в нарушении закона», — добавили правоохранители.

Однако мужчина «забыл», что распространение информации о локациях украинских военных, не публиковавшейся в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными госорганами, запрещается, подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Если его вину докажут, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, о разоблачении блогера в Харькове стало известно 19 ноября. Свои действия он объяснил желанием «нарастить» аудиторию. Задержали мужчину у него дома.