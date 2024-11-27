Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

«Слил» в сеть видео с блокпоста: харьковскому блогеру «светит» тюрьма

Общество 12:12   27.11.2024
Виктория Яковенко
«Слил» в сеть видео с блокпоста: харьковскому блогеру «светит» тюрьма Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд передали дело 38-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, снял на видео блокпост с украинскими военными и выложил ролик в интернет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре мужчина двигался через один из блокпостов в городе на своем автомобиле. Во время прохождения проверки он снимал на видео военнослужащих, которые дежурили на блокпосте.

«В дальнейшем блогер смонтировал видеоролик, в котором указал точные координаты местоположения этого поста, и выложил на видеохостинге. Озвучивая ролик, мужчина указал личные данные украинских защитников. Он использовал манипулятивные тезисы и обвинял военнослужащих в нарушении закона», — добавили правоохранители.

Однако мужчина «забыл», что распространение информации о локациях украинских военных, не публиковавшейся в открытом доступе Генштабом, Минобороны или другими уполномоченными госорганами, запрещается, подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему инкриминируют распространение информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Если его вину докажут, мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, о разоблачении блогера в Харькове стало известно 19 ноября. Свои действия он объяснил желанием «нарастить» аудиторию. Задержали мужчину у него дома.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
Новости Харькова – главное за 27.11: пожар в Харькове тушили 8 часов, обстрелы
27.11.2024, 12:44
О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов
О последствиях ночного удара по Дергачам проинформировал Синегубов
27.11.2024, 08:50
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания
27.11.2024, 08:09
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
На севере Харьковщины «Хартия» добилась определенных успехов: реакция врага
На севере Харьковщины «Хартия» добилась определенных успехов: реакция врага
27.11.2024, 12:40

Новости по теме:

15:25
СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ
12:41
Восхвалял идеи РФ и СССР: харьковский блогер может сесть в тюрму на 10 лет
10:05
Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ
15:16
Блогера, восхвалявшего СССР, поймали в Харькове: что нашли у него дома (фото)
12:20
За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)

Вы читали новость: ««Слил» в сеть видео с блокпоста: харьковскому блогеру «светит» тюрьма»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело 38-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, снял на видео блокпост с украинскими военными и выложил ролик в интернет.".